Italiani e divertimento: le attività preferite dentro e fuori il web

di Redazione ZON

Il divertimento in sé e per sé può abbracciare tante sfumature della nostra sfera personale. Può stimolare la creatività, promuovere la socializzazione, così come regalare adrenalina.

Tutto dipende dal tipo di attività che si decide di svolgere e dalle modalità che si adoperano, oggi sempre più fluide, poiché spaziano dal mondo fisico a quello virtuale quasi indistintamente.

Ed ecco che dati più recenti, raccolti su un campione di 3.000 persone dall’Osservatorio sul Gioco Pubblico in collaborazione con Swg e IGT, ci informano sulle preferenze degli italiani. Negli ultimi anni proprio l’era digitale ci ha introdotto a forme di divertimento inedite.

Eppure è interessante notare che a fronte della domanda su quali fossero le attività predilette la maggior parte degli intervistati ha optato per viaggiare, guardare film/serie tv e stare con gli amici. Deduciamo che la scoperta del mondo reale ed immaginario, insieme alla scoperta dell’altro, sono ancora oggi input fortissimi.

Se pensiamo al divertimento in senso stretto, però, è utile sapere che un italiano su dieci opta per i giochi che prevedono vincite in denaro e in tal caso la scelta ricade spesso sull’offerta in rete. I più concordano sull’idea che debbano essere utilizzati sempre sistemi di pagamento tracciabili, per consentire alle autorità di monitorare i flussi di denaro.

Vi è dunque una maggiore consapevolezza dei rischi che si annidano in rete e di conseguenza si è anche più attenti nella scelta dei portali ludici. È pur vero che oggi, grazie alle approfondite recensioni dei siti sicuri, come quelle che riguardano 888casino, gli utenti possono carpire tutti i dettagli inerenti bonus, promozioni e regolamento. E solo dopo essersi fatti un’idea, decidono come investire il proprio tempo.

Un altro dato interessante è che la preferenza verso slot e scommesse online non è tanto dettata dal desiderio di vittoria, come s’immagina di consueto, quanto piuttosto dal divertimento che deriva dal gioco stesso.

Possiamo dedurre, insomma, che nonostante i tempi siano cambiati, gli italiani non legano automaticamente il divertimento al denaro o al raggiungimento di un traguardo. In questo senso preservano quello spirito fanciullesco che ci spinge a cercare l’intrattenimento per assaporare qualche momento di pura gioia e felicità.