In Campania tre nuovi corsi ITS gratuiti per diplomati

di Danilo Iammancino

Ad Ottobre oltre 1800 ore di formazione, di cui 720 di stage in azienda. Il primo, a Baronissi, su “AI & Business Management”

Sonia China: “L’87% dei diplomati ITS trova lavoro entro un anno dalla fine del percorso”

C’è tempo fino a sabato, 27 settembre, per iscriversi al Corso “AI & Business Management” organizzato dalla Fondazione ITS NewtechSI Academy, e che si terrà a partire dal mese di ottobre a Baronissi, nella sede di Skills (via Cappella n.25).

“Il corso in AI & Business management con profilo tecnico in uscita Tecnico Superiore per il Business Management e la Digital Strategy Aziendale – ha spiegato la responsabile del Corso, Sonia China – è un’opportunità concreta per i ragazzi e le ragazze in possesso di diploma. L’intelligenza artificiale e il digitale stanno trasformando profondamente le competenze ricercate dalle aziende: oggi quasi l’80% delle aziende in Italia investe in tecnologie avanzate ma non ha le competenze per sostenere il ritmo della trasformazione digitale. L’87% dei diplomati ITS trova lavoro entro un anno dal titolo, e oltre il 93% è occupato in mansioni coerenti con il percorso di studi. L’ultimo Corso che si è concluso a luglio, sempre nella nostra sede di Baronissi, ha già visto il 10% di diplomati assunti in aziende a soli due mesi dalla chiusura di questo percorso di studi. Un risultato concreto di quanto gli ITS possano essere utili per i giovani del nostro territorio”.

La Fondazione ITS NewtechSI Academy, centro d’eccellenza per la formazione tecnica superiore nel mondo dei servizi alle imprese, avvierà, in Campania, tre nuovi corsi: il Corso “Modelli Organizzativi standard, processi aziendali e Certificazioni” che si terrà a Salerno (scadenza iscrizioni 1 ottobre); il Corso “Assistant Store Manager”, a Gragnano (scadenza iscrizioni 4 ottobre) e il Corso “AI & Business Management” a Baronissi (scadenza iscrizioni 27 settembre).

Tutti e tre i percorsi formativi sono interamente gratuiti perché finanziati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso i Fondi comunitari PNRR. Prevedono 1800 ore di formazione, di cui 720 ore di stage in azienda.

“Si tratta – ha aggiunto Alessia Giunti, direttrice dell’ITS NewTechSI – di un’occasione preziosa per tutti i ragazzi diplomati che vogliono dare una direzione concreta al proprio futuro e inserirsi in settori che offrono grandi possibilità di crescita professionale. I nostri percorsi formano figure specialistiche molto richieste dal mercato. Quello che caratterizza davvero l’esperienza ITS è il nostro approccio: non ci fermiamo alla teoria, ma diamo un grande spazio alla formazione pratica, con laboratori, e la possibilità di partecipare al programma Erasmus+. Molti dei nostri diplomati trovano lavoro già durante il percorso o immediatamente dopo la conclusione: questo perché l’ITS è pensato insieme alle imprese, che ci aiutano a progettare corsi davvero utili e al passo con i tempi”.

AI & BUSINESS MANAGEMENT – BARONISSI

A Baronissi, dunque, nelle aule di Skills (società attiva da oltre dieci anni nei servizi per la formazione e per il lavoro, tra i soci fondatori della Fondazione ITS NewtechSI), verrà organizzato il corso in “AI & Business Management”.

Con profilo in uscita di “Tecnico Superiore per il Business Management e la Digital Strategy Aziendale”, il corso rappresenta un’opportunità concreta per entrare subito nel mondo del lavoro: con un progetto formativo dal taglio molto pragmatico che risponde alle reali esigenze delle aziende, gli allievi verranno formati per guidare tutti i processi di trasformazione digitale.

Grazie a moduli trasversali tra Project management e Human skills, verranno formati i Manager di domani, in grado di guidare l’innovazione nel digital marketing e le nuove Intelligenze artificiali in modo sostenibile.

Al seguente link sarà possibile visionare il bando e iscriversi (termine ultimo per presentare la domanda il 27 settembre): https://www.itsacademysi.it/corsi/tecnico-superiore-per-il-business-management-e-la-digital-strategy-aziendale/

MODELLI ORGANIZZATIVI STANDARD, PROCESSI AZIENDALI E CERTIFICAZIONI – SALERNO

A Salerno (c/o Istituto Istruzione Superiore “Giovanni XXIII” – via Enrico Moscati, 4) si terrà il Corso “Modelli Organizzativi standard, processi aziendali e Certificazioni”.

Con questo diploma ITS si diventerà “Tecnico Superiore per il disegno dei processi aziendali e delle certificazioni”, ovvero la figura che progetta l’efficienza e garantisce la qualità.

Gli allievi, dunque, avranno le capacità per progettare e ottimizzare i flussi di lavoro in azienda; conoscere e applicare standard ISO e normative di qualità; analizzare e verificare i processi per garantire efficienza e conformità; usare strumenti digitali per monitorare e innovare i processi, integrare principi ESG nella gestione aziendale, prendere decisioni basate su dati, risultati e performance.

Al seguente link sarà possibile visionare il bando ed iscriversi (termine ultimo per presentare la domanda il 1 ottobre): https://www.itsacademysi.it/corsi/tecnico-superiore-per-ladozione-la-progettazione-e-il-monitoraggio-di-modelli-organizzativi-standard-processi-aziendali-e-certificazioni/

ASSISTANT STORE MANAGER – GRAGNANO

A Gragnano (c/o Biblioteca Comune di Gragnano via dei Sepolcri, 30), invece, – in collaborazione con il gruppo SOLE365, verrà attivato il corso “Assistant Store Manager” per diventare “il professionista che sa come guidare un punto vendita al successo”. Sarà possibile costruire una carriera solida nel mondo della grande distribuzione.

Una volta completato il percorso di studi, infatti, gli allievi saranno in grado di: supportare nella gestione di un punto vendita; rendere il negozio attraente e strategico per le vendite; creare esperienze d’acquisto memorabili e fidelizzanti; saper decifrare le analisi delle vendite; sviluppare iniziative promozionali e strategie locali.

Al seguente link sarà possibile visionare il bando e iscriversi (termine ultimo per presentare la domanda il 4 ottobre): https://www.itsacademysi.it/corsi/assistant-store-manager/