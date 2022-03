Uomini e donne anticipazioni, la puntata del 15 marzo 2022

Uomini e donne anticipazioni: a partire dalle 14.45 andrà in onda una nuova puntata del dating show che vedrà tra le protagoniste di oggi Ida Platano che, dopo la fine della lunga relazione con Riccardo Guarnieri, è pronta a trovare un nuovo amore.

Nel corso di questa edizione di Uomini e Donne, Ida Platano ha conosciuto inizialmente Marcello Messina ma quest’ultimo non era abbastanza coinvolto e ha deciso di chiudere la relazione con Ida. Dopo la romantica scelta di Diego Tavanti anche lui ci ha ripensato e ha lasciato la Dama.

Uomini e donne anticipazioni

Secondo le anticipazioni della puntata del 15 marzo 2022, Ida discuterà nuovamente con il Cavaliere Alessandro Vicinanza perchè non è del tutto convinta del suo rapporto con lui: ad aggravare la situazione, i due vivono molto lontani e non sanno come gestire questa lontananza. Successivamente, nel corso della puntata, Alessandro litigherà anche con Armando Incarnato. Per scoprire il motivo di questo litigio dobbiamo aspettare la messa in onda della puntata alle ore 14.45.

Dopo il Trono Over si parlerà anche del tronista Luca Salatino che nella scorsa puntata aveva baciato Lilly. Questo gesto, però, ha fatto scattare la reazione di Soraia che non era stata portata in esterna dal tronista. Durante la puntata di oggi, 15 marzo 2022, verrà mostrata l’esterna con l’altra corteggiatrice: Miriam. Come reagiranno le altre due?