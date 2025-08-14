Vietri sul Mare, in scena “Quel maledetto gratta e vinci”: sabato 16 agosto, ore 21:00, presso la Villa Comunale

di Redazione ZON

Dopo il successo ottenuto al debutto nella rassegna “Teatrando al Quadriportico” di Salerno, la compagnia teatrale ’E Sceppacentrella torna sul palco con la brillante commedia in due atti “Quel maledetto gratta e vinci” di Camillo Vittici, per la regia di Giovanna Memoli e Ciro Marigliano.

L’appuntamento è fissato per sabato 16 agosto alle ore 21:00 nella splendida cornice della Villa Comunale di Vietri sul Mare, nell’ambito della rassegna estiva organizzata e promossa dal Comune. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Il cast

In scena: Lucia Lamberti, Giovanna Memoli, Antonella Sica, Peppe Giardullo, Ciro Marigliano e Antonio Iacci.

La trama

Commedia ricca di ritmo, ironia e colpi di scena, “Quel maledetto gratta e vinci” racconta come una vincita milionaria possa sconvolgere gli equilibri di una famiglia comune.

Il protagonista, Giovanni Bracciocorto, pensionato abitudinario, ogni giorno acquista un biglietto del gratta e vinci da 1 euro, tra le continue lamentele della moglie Elvira. Un giorno la fortuna arriva davvero: il biglietto è vincente e regala ben 400.000 euro. Quella che sembra un’occasione di rinascita si trasforma in un susseguirsi di equivoci e tensioni.

Per evitare che la notizia si diffonda, Giovanni impone alla famiglia il massimo riserbo: vende l’auto, limita le uscite e costringe moglie e figlia a indossare abiti logori per sembrare ancora più poveri di prima. Ma il piano fallisce quando Lucrezia, sorella di Elvira e pettegola implacabile, rivela tutto dopo aver ricevuto un generoso regalo.

La vicenda si complica ulteriormente con l’ingresso di Don Cristiano, parroco del quartiere, e del sacrestano Filippo, che organizzano una raccolta fondi per la chiesa certi della “ritrovata generosità” della famiglia Bracciocorto.

Un finale sorprendente

Tra situazioni comiche e momenti di riflessione, la commedia si interroga con ironia su come il denaro possa cambiare, nel bene e nel male, il comportamento umano.

Informazioni utili