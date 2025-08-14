Montecorvino Pugliano, “Le Notti dei Briganti”: entra nel vivo la rassegna enogastronomici tra sapori e storie del brigantaggio
Dopo la serata inaugurale con Le sette bocche, tanti ospiti animeranno il palco
Prosegue fino al 18 agosto la IV edizione de “Le Notti dei Briganti”. Dopo il successo della prima serata, con la partecipazione della madrina Matilde Brandi, la rassegna enogastronomica offre un ricco programma di eventi dedicati alla valorizzazione degli antichi sapori del territorio picentino e al racconto della storia del brigantaggio locale. Tutto accompagnato da pizzica, taranta, tammorre e tamburelli.
La manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturale Le Notti dei Briganti, presieduta da Vito Vivone, in collaborazione con Nicola Iannaco, direttore artistico degli eventi del Comune di Montecorvino Pugliano, e con il patrocinio dello stesso Comune. Nella suggestiva cornice di Santa Tecla, insieme alle vite dei briganti – ricostruite da Generoso Conforti e Vincenzo Vitolo – rivivono sapori antichi.
I piatti dei briganti
- Gnocchi “sott e ngopp” del brigante Manzo
- Fusilli rompicapo del brigante Cracco
- “Na bufalat” del brigante Cannalonga
- Entrecote, salsicce e tracchie del brigante Ninco Nanco
- Pizza fritta del brigante Tranchella
- Arrosticini del brigante Lupo
Il tutto accompagnato da vino locale e dai dolci della tradizione.
Il programma musicale
Dopo la serata inaugurale con Le sette bocche, tanti ospiti animeranno il palco:
- Giovedì 14 agosto – Piervito Grisu’, musicista salernitano che ha condiviso il palco con Sud Sound System, 99 Posse, Clementino, James Senese, Enzo Avitabile, Enzo Gragnaniello, J-Ax e Manu Chao.
- Venerdì 15 agosto – Sibbenga Sunamu, gruppo che unisce strumenti tradizionali e moderni per proporre musica cilentana e partenopea dalle radici antiche.
- Sabato 16 agosto – Pietro Cirillo, musicista e cantautore lucano, tra i massimi conoscitori della musica popolare della Basilicata, con esperienze nei principali festival etnici nazionali e internazionali.
- Domenica 17 agosto – I Bottari di Macerata Campania, noti per l’uso di botti, tini e falci come strumenti musicali.
- Lunedì 18 agosto – Chiusura con uno Special party anni ’90.