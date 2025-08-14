Montecorvino Pugliano, “Le Notti dei Briganti”: entra nel vivo la rassegna enogastronomici tra sapori e storie del brigantaggio

di Redazione ZON

Prosegue fino al 18 agosto la IV edizione de “Le Notti dei Briganti”. Dopo il successo della prima serata, con la partecipazione della madrina Matilde Brandi, la rassegna enogastronomica offre un ricco programma di eventi dedicati alla valorizzazione degli antichi sapori del territorio picentino e al racconto della storia del brigantaggio locale. Tutto accompagnato da pizzica, taranta, tammorre e tamburelli.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturale Le Notti dei Briganti, presieduta da Vito Vivone, in collaborazione con Nicola Iannaco, direttore artistico degli eventi del Comune di Montecorvino Pugliano, e con il patrocinio dello stesso Comune. Nella suggestiva cornice di Santa Tecla, insieme alle vite dei briganti – ricostruite da Generoso Conforti e Vincenzo Vitolo – rivivono sapori antichi.

I piatti dei briganti

Gnocchi “sott e ngopp” del brigante Manzo

del brigante Manzo Fusilli rompicapo del brigante Cracco

del brigante Cracco “Na bufalat” del brigante Cannalonga

del brigante Cannalonga Entrecote, salsicce e tracchie del brigante Ninco Nanco

del brigante Ninco Nanco Pizza fritta del brigante Tranchella

del brigante Tranchella Arrosticini del brigante Lupo

Il tutto accompagnato da vino locale e dai dolci della tradizione.

Il programma musicale

Dopo la serata inaugurale con Le sette bocche, tanti ospiti animeranno il palco: