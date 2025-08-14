Ferragosto al Dum Dum Republic, Sirene e Marinai, Poeti e Sognatori: che il Beach Circus si spalanchi

di Redazione ZON

Quattro giorni di musica no stop, ballando a piedi nudi in spiaggia

14 agosto 2025 – Start ore 23: Dj Madkid, Dj Kowu, Mabel Deejay

– Start ore 23: Dj Madkid, Dj Kowu, Mabel Deejay 15 agosto 2025 – Start ore 12: MissPia, Dj Delta, Ubaldo Serra Dj

– Start ore 12: MissPia, Dj Delta, Ubaldo Serra Dj 16 agosto 2025 – Start ore 23: MissPia e Dj Delta

– Start ore 23: MissPia e Dj Delta 17 agosto 2025 – Al tramonto: AÜRA Dj e Stefano Di Matteo

Il battito del Dum Dum Republic vibra forte. L’allegra carovana degli spiriti ribelli è pronta a salpare verso spazi infiniti, come moderni naviganti alla ricerca della meraviglia.

Saranno quattro giorni di musica no stop, tra Beach Circus e live set, per l’evento cult che celebra l’estate e il desiderio di stare insieme.

«Ferragosto sarà un giro intorno al mondo in musica, tra rock’n’roll, tropicalismi, circus, vinili, rockabilly, funk, in una mescolanza di culture per ballare a piedi scalzi in spiaggia e lasciarsi trasportare dalle emozioni – sottolinea Biancaluna Bifulco, titolare del beach club – Sarà un grande happening sul mare».

15 agosto – Il fascino del Beach Circus

Dalle ore 12 in consolle MissPia e Dj Delta, con scenografie arricchite dalla danza aerea del circo contemporaneo. Corpi sospesi verso l’orizzonte per uno spettacolo emozionante che offre un cambio di prospettiva e un invito a sognare.

«Riprendiamoci la sana allegria e la meraviglia – afferma Bifulco – Il circo è metafora della vita: cambiamento di punto di vista, leggerezza e grande preparazione. Celebriamo l’estate e la straordinarietà della vita con la nostra grande festa».

Protagonisti in consolle

MissPia Vintage Dj, regina dello scratch e del rockabilly, con un gusto unico per il vintage e un’ironia travolgente. Un personaggio tra Bettie Page e Keely Smith, accompagnata dai suoi vinili 45 giri e da un mood elegante e seducente.

Dj Delta, tra i più importanti turntablist italiani, spazia dall’hip-hop al reggae, dal funky alla trap e dancehall, con una tecnica serrata di scratch e mixing e una profonda conoscenza musicale.

Ubaldo Serra Dj, producer campano e founder di “Deep Conversations Music”, un progetto che unisce vinili e strumenti in set unici.

Preview 14 agosto – Notte di Ferragosto

Dalle ore 23: Dj Madkid e Dj Kowu. Ospite speciale Mabel Deejay, ecuadoriana, protagonista della scena Urban con un sound Afro Urban che fonde Afrobeats, Amapiano, Latin Urban, Afrohouse e Dancehall.

16 e 17 agosto – Due giornate di chiusura