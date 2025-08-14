Ferragosto al Dum Dum Republic, Sirene e Marinai, Poeti e Sognatori: che il Beach Circus si spalanchi
Il battito del Dum Dum Republic vibra forte. L’allegra carovana degli spiriti ribelli è pronta a salpare verso spazi infiniti, come moderni naviganti alla ricerca della meraviglia
Quattro giorni di musica no stop, ballando a piedi nudi in spiaggia
Date e Programma Musicale
- 14 agosto 2025 – Start ore 23: Dj Madkid, Dj Kowu, Mabel Deejay
- 15 agosto 2025 – Start ore 12: MissPia, Dj Delta, Ubaldo Serra Dj
- 16 agosto 2025 – Start ore 23: MissPia e Dj Delta
- 17 agosto 2025 – Al tramonto: AÜRA Dj e Stefano Di Matteo
Saranno quattro giorni di musica no stop, tra Beach Circus e live set, per l’evento cult che celebra l’estate e il desiderio di stare insieme.
«Ferragosto sarà un giro intorno al mondo in musica, tra rock’n’roll, tropicalismi, circus, vinili, rockabilly, funk, in una mescolanza di culture per ballare a piedi scalzi in spiaggia e lasciarsi trasportare dalle emozioni – sottolinea Biancaluna Bifulco, titolare del beach club – Sarà un grande happening sul mare».
15 agosto – Il fascino del Beach Circus
Dalle ore 12 in consolle MissPia e Dj Delta, con scenografie arricchite dalla danza aerea del circo contemporaneo. Corpi sospesi verso l’orizzonte per uno spettacolo emozionante che offre un cambio di prospettiva e un invito a sognare.
«Riprendiamoci la sana allegria e la meraviglia – afferma Bifulco – Il circo è metafora della vita: cambiamento di punto di vista, leggerezza e grande preparazione. Celebriamo l’estate e la straordinarietà della vita con la nostra grande festa».
Protagonisti in consolle
MissPia Vintage Dj, regina dello scratch e del rockabilly, con un gusto unico per il vintage e un’ironia travolgente. Un personaggio tra Bettie Page e Keely Smith, accompagnata dai suoi vinili 45 giri e da un mood elegante e seducente.
Dj Delta, tra i più importanti turntablist italiani, spazia dall’hip-hop al reggae, dal funky alla trap e dancehall, con una tecnica serrata di scratch e mixing e una profonda conoscenza musicale.
Ubaldo Serra Dj, producer campano e founder di “Deep Conversations Music”, un progetto che unisce vinili e strumenti in set unici.
Preview 14 agosto – Notte di Ferragosto
Dalle ore 23: Dj Madkid e Dj Kowu. Ospite speciale Mabel Deejay, ecuadoriana, protagonista della scena Urban con un sound Afro Urban che fonde Afrobeats, Amapiano, Latin Urban, Afrohouse e Dancehall.
16 e 17 agosto – Due giornate di chiusura
- Sabato 16 agosto: dalle ore 23 fino all’alba, ancora MissPia e Dj Delta per una notte di pura energia.
- Domenica 17 agosto: al tramonto, cambio di atmosfera con Äura, artista napoletana ospite dei club più esclusivi, insieme a Stefano De Matteo.