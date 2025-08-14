“E ognuno aspetta a’ ciorta”, MAC fest 2025

di Redazione ZON

Dal 24 al 31 agosto 2025

Cava de’ Tirreni – Cetara (SA)

“A’ Ciorta” arriva a Cava de’ Tirreni per la VII edizione del MAC fest – Festival della Musica, dell’Arte e della Cultura. Un ricco programma di attività a cura della Macass APS, grazie al contributo di Banca Campania Centro, BPER Banca, La Doria S.p.A., Genetic S.p.A., Camera di Commercio I.A.A. di Salerno, Confesercenti Cava de’ Tirreni, Di Mauro Officine Grafiche S.p.A., D’Amico S.p.A., Fondazione Cassa Rurale Battipaglia e Tremil S.r.l., con il patrocinio di Parlamento europeo, Provincia di Salerno, Comitato Nazionale Elvira Notari e Comune di Cava de’ Tirreni.

Dal 24 al 31 agosto, decine di realtà – con Macass APS capofila – daranno vita al rituale della creatività under 35, spazio di abilità, formazione, artigianato artistico e intellettuale, e dialogo su temi cruciali per un futuro sostenibile e inclusivo, con un’attenzione particolare al Sud Italia.

Il tema 2025: “A’ Ciorta”

In napoletano, “a’ ciorta” è molto più di un semplice concetto di fortuna: è un’energia imprevedibile che attraversa storia, arte, musica, cinema e quotidianità. È la sorte che bussa alla porta: a volte con un tocco lieve, altre come un uragano. È il pane che non cade dalla parte della marmellata, il denaro trovato in una vecchia tasca, l’argomento ripassato chiesto dal professore. Ma è anche l’occasione mancata, il treno perso per un soffio, la pioggia che rovina una giornata. Non tutto dipende dall’impegno: il privilegio, il luogo di nascita, il contesto sociale fanno parte della “ciorta”. Riconoscerlo è il primo passo verso un mondo più giusto.

Oggi, tra guerre, crisi climatiche e rivoluzioni culturali, la ciorta diventa concetto collettivo: c’è chi parte con il vento in poppa e chi lotta ogni giorno per farsi spazio tra le onde.

Il cuore del festival

Il MAC Fest 2025 raccoglie questa scia di possibilità e la trasforma in Musica, Arte e Cultura. CasaMAC, di ritorno al Complesso Monumentale di S. Giovanni EX ECA, sarà il cuore pulsante del Festival, con 50 eventi gratuiti tra workshop, esibizioni, proiezioni, laboratori e incontri.

Eventi da non perdere

Domenica 24 agosto : Performance art di Mauro Maurizio Palumbo per l’inaugurazione della Mostra d’Arte Collettiva con 21 artisti; talk “Dalla Dora Film a oggi” con Carmen Bagalà, Gelsomina Prositto e Antonella Di Nocera; tavola rotonda con il collettivo “Espulse. La stampa è dei maschi” e Camilla Valerio; apertura di CasaMAC; djset di Discoteca Flegrea.

: Performance art di Mauro Maurizio Palumbo per l’inaugurazione della Mostra d’Arte Collettiva con 21 artisti; talk “Dalla Dora Film a oggi” con Carmen Bagalà, Gelsomina Prositto e Antonella Di Nocera; tavola rotonda con il collettivo “Espulse. La stampa è dei maschi” e Camilla Valerio; apertura di CasaMAC; djset di Discoteca Flegrea. Lunedì 25 agosto : Open Factory presso Genetic S.p.A.; workshop di pittura con Salvatore Corvo; tavola rotonda “La fragilità del territorio campano”; showcase di Gabriele Troisi; djset di Fiore De Nicola.

: Open Factory presso Genetic S.p.A.; workshop di pittura con Salvatore Corvo; tavola rotonda “La fragilità del territorio campano”; showcase di Gabriele Troisi; djset di Fiore De Nicola. Martedì 26 agosto : laboratorio per bambini; tavola rotonda “Arte e Impresa”; proiezioni di “Ammuina”; talk con OnceUponAFilm; selezione musicale di VDA e Giansa.

: laboratorio per bambini; tavola rotonda “Arte e Impresa”; proiezioni di “Ammuina”; talk con OnceUponAFilm; selezione musicale di VDA e Giansa. Mercoledì 27 agosto : workshop transfemminista; tavola rotonda “Oltre l’accoglienza”; speciale “MACrovisioni” con Adesso!; live di Planet Butter.

: workshop transfemminista; tavola rotonda “Oltre l’accoglienza”; speciale “MACrovisioni” con Adesso!; live di Planet Butter. Giovedì 28 agosto : Open Factory presso Di Mauro Officine Grafiche; workshop LukiFabrique; stand up comedy open mic; karaoke.

: Open Factory presso Di Mauro Officine Grafiche; workshop LukiFabrique; stand up comedy open mic; karaoke. Venerdì 29 agosto : proiezione di Macondo; workshop sul packaging; presentazione di Assia Petricelli; premiazione Mostra d’Arte; showcase “Situare Utopie”; live di Masamasa e Gioia Lucia.

: proiezione di Macondo; workshop sul packaging; presentazione di Assia Petricelli; premiazione Mostra d’Arte; showcase “Situare Utopie”; live di Masamasa e Gioia Lucia. Sabato 30 agosto : incontro con le direzioni artistiche dei Festival partner; proiezione de “Il Complottista” di Valerio Ferrara; première “La 48H”; djset di ASSU.

: incontro con le direzioni artistiche dei Festival partner; proiezione de “Il Complottista” di Valerio Ferrara; première “La 48H”; djset di ASSU. Domenica 31 agosto: concerto all’alba di Roberto Colella sul Molo di Cetara.

Informazioni

MAC FEST 2025

24 – 30 agosto 2025 – Cava de’ Tirreni (SA)

31 agosto – Cetara (SA)

Ingresso gratuito

Dal 24 al 30 agosto, dalle 18:00 alle 22:00, sarà aperta al pubblico la Mostra d’Arte Collettiva presso le Gallerie del Complesso Monumentale di S. Giovanni.

Con il contributo di: Banca Campania Centro, BPER Banca, La Doria S.p.A., Genetic S.p.A.

Con il sostegno di: Camera di Commercio I.A.A. di Salerno, Confesercenti Cava de’ Tirreni, Di Mauro Officine Grafiche S.p.A., D’Amico S.p.A., Fondazione Cassa Rurale Battipaglia.

Sponsor tecnici: Tremil S.r.l., ADVCity Pubblicità, Vitragrafica S.r.l., RCE Foto Salerno, Pigrecoemme.

Media partner: Libero Pensiero News, Viole di Marzo, Adesso!, 909 Magazine, Extra! Music Magazine.