Uomini e Donne anticipazioni: Federica ritorna in studio

In onda questo pomeriggio alle 14:45 un nuovo entusiasmante appuntamento con Uomini e Donne, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi su Canale5. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni riguardo a ciò che accadrà nella puntata di oggi.

TRONO CLASSICO: Le ultime anticipazioni di Uomini e Donne confermano che a dominare gli schermi di questo trono classico sarà, proprio come già è avvenuto nelle ultime settimane, Matteo Ranieri e la sua tormentata relazione con Federica Aversano . Stando a quanto riportano le ultime anticipazioni, sembra però che Matteo si sia presentato direttamente a casa della corteggiatrice e che i due abbiano chiarito. Motivo per cui, oggi Federica ritornerà in studio e verrà mostrata anche una clip con la loro esterna.

Vi sarà però un’accesa discussione tra Federica e Valeria, la nuova corteggiatrice di Matteo. Anche il comportamento di quest’ultimo darà molto su cui riflettere. In modo particolare, una frase detta da lui nei riguardi di Federica, lascerà completamente senza parole la ragazza.

Parallelamente, proseguirà anche il racconto delle vicende sentimentali di Luca Salatino, il quale racconterà della sua esterna con le corteggiatrici Lilli e Soraya. Come lo stesa tronista ha raccontato in precedenze, con entrambe sembra esserci chimica e buon feeling. La scelta finale sembra quindi ancora del tutto incerta.

TRONO OVER: Per quanto riguarda il trono over di Uomini e Donne, le anticipazioni rivelano che ci sarà una furiosa lite anche tra Tine e Pinuccia; al punto tale che quest’ultima scoppierà in lacrime a causa di alcune forte opinioni da parte di Tina.

Inoltre, si parlerà anche della relazione tra Ida e Alessandro. I due avevano programmato un weekend a Palermo, che però i due sono stati costretti a rimandare.