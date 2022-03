Uomini e Donne, anticipazioni 3 Marzo 2022

Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne” su Canale 5

Puntuale come pochissimi programmi della televisione italiana, si rinnova questo pomeriggio l’appuntamento con “Uomini e Donne”, dating-show ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5 alle 14.45 dal lunedì al venerdì.

Gran parte dell’appuntamento odierno, sarà dedicato al Trono Classico con le esterne tra Luca Salatino e Soraya (riusciranno, i due, ad andare oltre l’innegabile attrazione fisica?) e tra Matteo Ranieri ed una nuova corteggiatrice, subentrata dopo che Denise ha abbandonato il programma puntate orsono.

Sempre per quanto riguarda il Trono di Matteo Ranieri, da segnalare oggi l’assenza di Federica: la corteggiatrice, avrebbe avuto qualche problema di salute, tuttavia non ascrivibile al Covid-19. Luca Salatino, invece, dovrà fronteggiare una reazione inaspettata da parte di Lily che non vedrà di buon occhio l’uscita del tronista con Soraya.

Anche un protagonista del Trono Over di “Uomini e Donne” è uscito in esterna con una sua nuova corteggiatrice, che ha scritto al programma appositamente per lui: si tratta di Armando Incarnato. Come sarà andata l’uscita? E soprattutto, riuscirà questa nuova Dama a far capitolare il fascinoso napoletano?