Striscia la notizia: Lorella Cuccarini conduttrice insieme a Gerry Scotti

Una nuova avventura per Lorella Cuccarini, attualmente impegnata come professoressa ad Amici 21; la showgirl sostituirà Francesca Manzini positiva al Covid al timone di Striscia la notizia. Non è la prima volta che la Cuccarini collabora con Antonio Ricci, infatti ha già lavorato per i programmi “Odiens” e “Paperissima“.

La notizia è stata confermata da Ricci e Lorella sarà dietro il bancone del tg satirico da mercoledì 16 a sabato 19 marzo: “Ho fatto parte della squadra di Antonio Ricci per 14 anni. Ad Antonio e al suo gruppo di lavoro devo parte della mia carriera. Sarà un po’ come tornare a casa a divertirmi con loro. Lavorare poi al fianco di Gerry, per la prima volta, è un privilegio“, ha detto la conduttrice.

Intanto, Lorella si è detta pronta per il serale di Amici. Lei e Raimondo Todaro formano una delle squadre della trasmissione: “Così come lo scorso anno ho trovato sintonia con Arisa, anche con Raimondo abbiamo la stessa visione. Lui con i ragazzi ha un approccio caldo, affettuoso ma anche autorevole. Senza sgomitare, si basa sul buon lavoro in sala prove”. Nella sua squadra ci saranno i cantanti Aisha, Alex e Sissi, che Lorella ha definito “diamanti grezzi che vanno fatti brillare”.