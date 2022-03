Studio Battaglia: anticipazioni puntata del 22 Marzo

In arrivo questa sera su Rai 1 Studio Battaglia, il nuovo legal drama che racconta le vicende della famiglia Battaglia, composta da quattro donne, avvocatesse divorziste. Loro sono Barbara Bobulova, Lunetta Savino, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero.

La trama

Marina Battaglia, è la madre di Anna, Nina e Viola, nonché temuta e rispettata avvocata fondatrice dello Studio. Anna, avvocato, ha deciso di lasciare lo studio di famiglia e lavorare per i suoi rivali. Qui, inaspettatamente, ritrova Massimo, una vecchia fiamma che Anna aveva messo da parte prima di sposarsi con Alberto, il suo attuale marito. A complicare ulteriormente le cose, inoltre, ci sarà l’evidente attrazione che Massimo prova per la sorella minore di Anna, Nina. Anche Nina è avvocato e lavora con la madre mentre la più piccola di casa non vorrebbe entrare nelle dinamiche familiari legali scegliendo una strada diversa.

“Quello di Anna è un personaggio molto bello, come lo sono tutti. Sono tutti personaggi femminili pieni di sfumature. Donne in gamba che combattono battaglie sul lavoro e in campo sentimentale“, ha dichiarato Barbara Bobulova in conferenza stampa.

Studio Battaglia: anticipazioni

Nella seconda puntata, Anna (Barbara Bobulova) e Massimo lavorano sul caso di una donna che vuole procedere all’impianto degli embrioni congelati dall’ex marito. Le sorelle Battaglia vengono a sapere che il padre Giorgio non avrebbe mai voluto abbandonarle. Viola inizia ad avere dubbi riguardo alle sue nozze.