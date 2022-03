Amici 21: daytime del 22 Marzo 2022

Nella casetta di Amici 21 continuano ad arrivare guanti di sfida e ancora una volta a scontrarsi saranno Carola e Serena con una sfida lanciata da Raimondo Todaro sulle note di Single Ladies di Beyoncé: “La danza ha mille colori e ogni ballerino deve usare il suo. Dovranno essere sensuali e giocherellone allo stesso tempo, caratteristiche che in Serena ho sempre visto“. “A prescindere da tutto sono felice di fare questo perché è divertente“, ha risposto Carola.

Anche i cantanti scoprono i guanti di sfida. Il primo è per Alex che sfiderà Albe, voluto dalla Pettinelli: “La musica deve anche farci divertire. Da un lato c’è Albe che ha mostrato il suo lato divertente e dall’altro Alex che in quanto a sorrisi non è mai stato generoso. Ce la farà Alex a farci sorridere? Ne dubito“, ha scritto la coach. “Non è il genere“, ha commentato Alex.

In casetta arriva una comunicazione dopo che la scorsa settimana Nunzio è stato ripreso per aver infranto il regolamento. Questa volta è toccato a Sissi e Alex per aver utilizzato i social fuori orario e aver guardato una puntata del daytime della trasmissione. Nuovo provvedimento disciplinare per i ragazzi di Amici 21, a cui è stato vietato l’uso dei social.