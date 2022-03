Infortunio Nadal, lo spagnolo out 4-6 settimane: “Non me l’aspettavo”

Dopo le ottime prestazioni dei primi mesi con la vittoria degli Australian Open e dei tornei di Acapulco e Melbourne, un brusco stop costringerà Rafael Nadal a saltare diversi tornei del circuito ATP. In seguito ad un controllo dopo Indian Wells, allo spagnolo è stata riscontrata una frattura da stress ad una costola nel lato sinistro.

L’infortunio – patito durante il match contro Alcaraz – inizialmente sembrava di poco conto ma probabilmente è peggiorato durante la finale persa contro Taylor Fritz. Per Nadal ci sarà uno stop forzato di 4-6 settimane.

Rafa: “Triste ma continuerò a lottare”

Non si è fatto attendere il commento di Rafa Nadal dopo la diagnosi: “A quanto pare, ho una crepa da stress in una delle mie costole e starò fuori per 4-6 settimane. Questa non è una buona notizia e non me lo aspettavo. Sono triste perché dopo l’inizio della stagione mi sono divertito così tanto“.

“Ho raggiunto una parte molto importante dell’anno con ottime sensazioni e buoni risultati. Ma ho sempre avuto quello spirito di lotta e di vittoria e quello che farò è essere paziente e lavorare sodo dopo la mia guarigione. Ancora una volta grazie a tutti per il supporto”, ha concluso il 35enne maiorchino.

A rischio Madrid e Roma

Per Rafa Nadal il vero punto di domanda è: quanti tornei dovrà saltare? Dopo la rinuncia al Masters 1000 di Miami (avvenuta prima dell’infortunio), lo spagnolo sarà costretto sicuramente a saltare i tornei sulla terra rossa di Montecarlo (11-17 aprile) e Barcellona (18-25 aprile).

A questo punto però sono in dubbio le sue presenze per il doppio Masters 1000 di maggio, in programma a Madrid (2-8) e Roma (9-16). I tornei precederanno il grande appuntamento con il Roland Garros in programma nel mese di giugno. Nadal farà di tutto per provare a recuperare in tempo ma tutto dipenderà da come si evolverà la situazione legata alla frattura da stress che lo ha colpito.

Sicuramente per il 21 volte vincitore di uno Slam è un duro colpo sulle ambizioni stagionali: dopo aver visto infrangersi la striscia di vittorie consecutiva (20), ora questo stop potrebbe rovinare i suoi piani. L’auspicio è che possa superare presto l’infortunio e tornare al più presto in campo.