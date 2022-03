Aldo Montano in difesa di sua moglie per le parole su Putin: “Olga ha preso le distanze da tutto”

Hanno fatto molto discutere le dichiarazioni di Olga Plachina, moglie dell’ex schermidore Aldo Montano. La sportiva ha rivelato la sua posizione sul conflitto tra Mosca e Kiev e ha risposto alle domande che le hanno posto sui social: «Chi sono io per giustificare questa guerra? Chi sono io per fermare Putin? Sono una ragazza russa e sono fiera di esserlo. Vladimir Putin mi è sempre piaciuto come presidente e allo stesso modo il nostro regime».

Le parole dell’ex quattrocentista e vincitrice del concorso Miss Sport e Miss Best Model hanno creato molto scalpore e in sua difesa, è intervenuto il marito Aldo Montano: “Mi sto consultando sul da farsi, la questione è delicata”, ha detto al Corriere. “La situazione in Ucraina, per quello che riusciamo a capire, è oggettivamente brutta. E noi siamo in costante apprensione, non la viviamo bene. Olga è russa e si trova a vivere qualcosa di particolare, anche perché vediamo immagini che sono comunque di guerra. Al di là degli aspetti geopolitici della vicenda, ci sono fatti non semplici da metabolizzare”.

Poi ha aggiunto: “A casa siamo sempre abituati a sentire i telegiornali italiani e russi. Constatiamo che le differenze sono notevoli e allora partono le discussioni, che però rimangono sempre all’interno di un sano confronto di idee”.