Suggerimenti per i freelance: come presentarsi

La gestione della reputazione è un aspetto intrinseco del lavoro del freelance. Se riesci a presentarti come un vero professionista, allora assicurarti nuovi clienti in futuro dovrebbe essere più facile.

Questo può essere piuttosto difficile da padroneggiare, in particolare se hai appena iniziato la tua avventura come freelance, ma è comunque essenziale nella tua ricerca per essere notato dalle persone giuste.

Come al solito, ogni dettaglio conta nella costruzione di un brand: e in questo caso, il brand sei tu.

Ecco alcuni consigli per chi desidera mostrarsi come un professionista moderno che lavora duramente.

Scrivere contenuti eccellenti

Che si tratti di un’e-mail, un contratto, di un post sul blog, o qualsiasi tipo di media che richiede di presentarsi al pubblico, le tue capacità di copywriting dovrebbero essere straordinarie.

Non c’è nulla di peggio che una cattiva ortografia o errori grammaticali evidenti, quindi assicurati che tutto sia a posto e controlla tutto due volte prima di inviarlo.

Allo stesso modo, se le piattaforme e i modelli che stai usando per i documenti non hanno uno standard abbastanza alto, le persone potrebbero iniziare a dubitare della tua competenza.

Preparare fatture standardizzate ed eseguite professionalmente è vitale nell’apparire professionali. Ma potrebbe essere difficile se non sai da dove cominciare – potresti voler controllare una ottima guida su come scrivere una fattura in regime forfettario per alcune indicazioni utili in questo settore.

Essere un freelance altamente reattivo

La tua reattività dice molto di te come individuo e come professionista. Più velocemente riesci a rispondere ai tuoi potenziali clienti, più facile sarà dimostrare la tua abilità di comunicazione.

Se i tuoi clienti hanno domande, devi essere pronto a rispondere, e non importa quanto i loro quesiti siano semplici o banali, è necessario risolverli in modo professionale e competente.

Quando ti accorgi che rispondere a tutte le tue richieste diventa difficile a causa della tua agenda sempre più affollata, non farti prendere dal panico: è un’ottima notizia! Significa che stai espandendo con successo il tuo brand.

Questo è il momento in cui si dovresti pensare di impiegare i servizi di un assistente virtuale, o, almeno, di implementare un chatbot sul tuo sito web.

Sviluppare un sito web ben fatto

La tua presenza digitale è fondamentale per il successo della tua missione come libero professionista, quindi vale la pena assicurarsi di presentare al mondo un sito web funzionale e ben eseguito.

Un sito web facile da usare è già un gradino sopra i milioni di siti goffi e amatoriali di tanti concorrenti, quindi anche solo partire con le basi giuste può aiutarti a far risaltare la tua immagine.

Il tuo sito web dovrebbe diventare un centro aggiornato e vivace di attività e di post aggiornati; altrimenti, rischia di apparire inutile.

Un buon sito web è spesso il marchio di un valido professionista, in quanto mostra il tuo impegno e la tua cura.

In un certo senso, il sito web rappresenta la tua etica del lavoro, almeno agli occhi del cliente che lo visita per la prima volta. Se trova un sito web malfatto, perché dovrebbe supporre che tu metta più impegno nel tuo lavoro da freelance?

Pubblicare le testimonianze dei clienti

Se un cliente ha detto qualcosa di meraviglioso sulle tue capacità lavorative, dovresti considerare di pubblicare la sua testimonianza sul tuo sito web.

I testimonial danno ai potenziali clienti un’esperienza con cui identificarsi, a cui aggrapparsi e da cui prendere spunto. Inoltre, questo generalmente ti fa apparire più esperto, il che è sempre un ottimo segno. Qualunque cosa decidi di fare, ricordati che la costruzione del brand è un processo costante, non avviene da un giorno all’altro, e non smette mai di accadere. La professionalità richiede tempo per essere affermata, perché ha bisogno che tu mantenga la parola data agli occhi del tuo cliente: ma ne vale sempre, assolutamente la pena.