Olga Plachina: la modella russa si schiera a favore di Putin

La modella russa 24enne Olga Plachina, nonché moglie dell’ex schermidore Aldo Montano- con cui ha avuto due figli: Mario e Olympia-, sui social ha pubblicato alcune dichiarazioni a favore di Putin e dell’operato dell’esercito russo, che hanno lasciato sconvolto il suo pubblico composto da circa 60 mila followers.

Ecco quanto ha dichiarato Olga Plachina: “Sono una ragazza russa e sono fiera di essere russa. Mi è sempre piaciuto Putin, mi è sempre piaciuto il nostro regime”.

Quando però Olga ha iniziato a ricevere dei messaggi che le chiedevano un pensiero riguardo alla guerra, la modella ha risposto: “Chi sono io per giustificare questa guerra? Chi sono io per fermare Putin? Chi sono io a dare ragione a uno dei due? Sono una ragazza semplice”.

Sempre riferendosi alla situazione della guerra tra Ucraina e Russia iniziata il 24 Febbraio, Olga Plachna ha inoltre dichiarato che: “Mi dispiace per quello che sta succedendo, ho parenti anche in Ucraina. Dispiace che danno torto al 1000% ai russi! Ma non c’è fiamma senza fuoco!”. Per poi concludere con un: “Purtroppo nessuno di noi, ucraini, russi, italiani, sa la verità. Da parte di tutti c’è una propaganda enorme per i propri interessi”.

In seguito a queste dichiarazioni la pioggia di critiche sembra essere stata particolarmente violenta al punto tale da spingere Olga Plachina a prendersi una breve pausa dai social.