Anticipazioni l’Isola dei Famosi, la notizia bomba di stasera

Anticipazioni l’Isola dei Famosi. Ci siamo siamo in partenza con la nuova edizione del programma.

La differenza sostanziale dal 2021 quando la divisione dei concorrenti era tra Burinos e Rafinados, Quest’anno i naufraghi verranno suddivisi in due nuove categorie: coppie e singoli. La novità importante che siamo in grado dirvi è che dopo il solito tuffo dall’aereo coppie e singoli non sapranno della loro reciproca presenza sull’isola.

Le coppie in gara saranno cinque: Edoardo e Guendalina Tavassi, Lory del Santo e Marco Cucolo, Jeremias Rodriguez con il padre Gustavo e Nick Luciani e Silvano Michetti.

Mentre Antonio Zequila, Blind, Estefania Bernal, Ilona Staller, Jovana Djordjevic, Marco Melandri, Nicolas Vaporidis, Roger Balduino e Roberta Morise sono i singoli.

Alvin è guarito dal Covid e sarà regolarmente presente in trasmissione come inviato. Manca pochissimo ormai, chissà come se la caveranno i nostri nuovi Naufraghi: per scoprirlo appuntamento a stasera 21 marzo, in prima serata, su Canale 5!