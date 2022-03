Masters 1000 Miami, il tabellone maschile: Berrettini parte da n°4

Neanche il tempo di celebrare l’impresa di Taylor Fritz con la vittoria di Indian Wells ai danni di Nadal che il tennis si cimenta nel Masters 1000 di Miami. Si è tenuto il sorteggio del tabellone principale maschile: via ufficiale dal 23 marzo con atto finale previsto il 3 aprile.

Sarà l’ultimo grande torneo sull’outdoor prima di entrare nel periodo della terra rossa con il primo importante appuntamento a Montecarlo, sempre ad aprile.

Out Djokovic e Nadal: occasione per Medvedev

Ai nastri di partenza del Miami Open non figurano Novak Djokovic e Rafael Nadal: il serbo ancora con la querelle legata al vaccino e il veto di ingresso in America, lo spagnolo ha deciso di prendersi una breve pausa per recuperare al meglio le energie in vista degli appuntamenti sulla terra rossa. Inoltre, manca sempre Roger Federer, ormai assente da Wimbledon 2021.

L’assenza dalla entry-list di Nole e Rafa all’interno del main draw favorisce Matteo Berrettini: il numero 1 d’Italia partirà come testa di serie numero 4 del torneo. Invece per Jannik Sinner – finalista nella scorsa edizione – sarà numero 9, scavalcato da Hurkacz, vincitore uscente. Entrambi partiranno dal 2° turno, così come Lorenzo Sonego (19) e Fabio Fognini (31). Sarà il solo Lorenzo Musetti a partire dal 1° turno.

L’ennesima assenza di Djokovic dai tornei americani rappresenta la nuova occasione per Daniil Medvedev di prendersi la vetta del Ranking ATP. Al russo servirà arrivare almeno in semifinale per raggiungere nuovamente il vertice: per lui c’è da riscattare la delusione per l’eliminazione al 3° turno di Indian Wells contro Gael Monfils.

Il sorteggio degli italiani

Matteo Berrettini esordirà al 2° turno del Masters 1000 di Miami dove affronterà il vincente tra Lajovic e Cherundolo, invece per Jannik Sinner uno tra Ruusuvuori e Cressy mentre Sonego se la vedrà con uno tra Shang o un proveniente delle qualificazioni. Infine ci sarà un qualificato anche per Fabio Fognini, anch’egli in partenza con un “bye” al 1° turno.

In caso di arrivo ai quarti di finale è possibile un derby tutto italiano tra Berrettini e Sinner, in quanto sono stati sorteggiati nella parte bassa del tabellone. Tra i potenziali ottavi il romano se la vedrebbe con Reilly Opelka mentre per l’altoatesino una grande sfida con Andrey Rublev (possibile avversario di Sonego al 3° turno).

Facendo un passo indietro, al 1° turno per Musetti ci sarà la sfida contro Alexei Popyrin con eventuale sfida contro Marin Cilic in caso di qualificazione. Il classe 2002 è l’unico degli azzurri nella parte alta del tabellone.

Il tabellone completo

Di seguito ecco il tabellone principale maschile del Masters 1000 Miami: