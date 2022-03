Rebus Dybala, ecco dove giocherà la Joya

Dybala non rinnoverà con la Juventus. La notizia è piombata sulla testa dei tifosi della Juve. Una riunione con i procuratori dell’argentino, in cui erano presenti Pavel Nedved e anche Andrea Agnelli.

La fumata bianca purtroppo non è arrivata. Una rottura che ha lasciato tutti di sorpreso anche se, segnali di rottura, erano già nell’aria.

Dybala quindi lascerà la Juventus a fine stagione e sarà free agent. Una storia che ripercorre quella di Donnarumma, Chalanoglu e il prossimo addio di Kessie.

La domanda adesso è d’obbligo: dove giocherà la prossima stagione la Joya?

Inter

L’interessa di Marotta per Dybala è risaputo. I nerazzurri potrebbero affondare il colpo mettendo sul piatto della bilancia un contratto da 7 milioni e mezzo di euro. La proposta sembrerebbe simile a quella bianconera, ma l’Inter offrirebbe un contratto più lungo. A frenare l’operazione potrebbe essere lo stesso Dybala che non vorrebbe fare un torto ai suoi ex tifosi. Ma nel calcio moderno, come sappiamo, non esistono regole certe.

Atletico

Le sirene spagnole sono molto forti per l’argentino. L’Atletico Madrid, più di tutti, potrebbe aver già fatto un sondaggio con l’entourage del giocatore. Un vantaggio potrebbe essere la già folta colonia di giocatori argentini che sono presenti alla corte di Diego SImeone. L’ambientamento sarebbe veloce. Un fattore che potrebbe essere fortemente considerato.

Barcellona

Il Barca sta tornando. Le ultime prestazioni della squadra di Xavi ma, soprattutto, i tanti colpi messi a segno nella campagna acquisti di gennaio fanno capire come i blaugrana stiano ritornando prepotentemente nell’olimpo del calcio. Con l’addio di Messi, il talento di Dybala potrebbe essere quello che può far infuocare il Camp Nou. Staremo a vedere.

PSG

Il Psg è un’opzione valida anche alla luce dell’ormai prossima cessione di Mbappe al Real Madrid. Non mancano certo le risorse per chiudere un’operazione del genere. Bisogna capire a questo punto le reciproche volontà..

Milan

Il Milan ha poche chance di chiudere l’argentino, ma esiste una possibilità. L’addio probabile di Zlatan Ibrahimovic potrebbe liberare un contratto da top, considerato anche che il Milan, con le prestazione deludenti di Diaz, ha bisogno come il pane di un trequartista.