Cagliari-Milan: le probabili formazioni del match

La possibile “trappola” Empoli alle spalle, ora una trasferta da non sottovalutare: il Milan è ora padrone del proprio destino dopo il passo falso dell’Inter contro il Torino. Ogni sfida può risultare decisiva per le sorti dello scudetto. Intanto un Cagliari galvanizzato dagli ottimi risultati di questo 2022 non può dirsi ancora salvo. Vietato abbassare la concentrazione: la zona retrocessione è ancora troppo vicina. Cagliari-Milan sarà molto più di un classico testa-coda.

Le probabili formazioni di Cagliari-Milan

QUI CAGLIARI – All’Unipol Domus potrebbe rivedersi Keita dal primo minuto. Il senegalese ha giocato pochissimo con Mazzarri ma scalpita per tornare in campo. Buone chance di ritrovare il terreno di gioco anche per Razvan Marin, escluso dalla deludente trasferta di La Spezia, ma senza dubbio uno dei titolati di questa squadra. Non ci sarà, invece, Nahitan Nandez: lungo stop per lui.

QUI MILAN – Torna il bollettino di guerra de venerdì a Milanello: come non accadeva da qualche settimana, Pioli è tornato a fare la conta delle possibili assenze. Trauma contusivo in allenamento per Brahim Diaz e febbre per Giroud, Tonali e Maldini, l’unico sicuramente assente dal match. Possibile chance dal primo minuto per Krunic in veste di trequartista.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Grassi, Baselli, Dalbert; Keita, Joao Pedro. Allenatore: Mazzarri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, T. Hernandez; Bennacer, Kessie; Messias, B. Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.