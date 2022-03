Inter-Fiorentina, le probabili formazioni del match

Una partita importantissima. Dopo le tante critiche piovute su Inzaghi in questi ultimi giorni, ora è arrivato finalmente il momento di rispondere sul campo. Questa volta però l’avversario non sarà certo da sottovalutare. L’Inter sa benissimo che stasera affronterà una Fiorentina in ottima salute, e che sin dall’inizio dovrà faticare per portare a casa i tre punti.

L’assenza di Brozovic a centrocampo, fermato in via precauzionale per un fastidio al polpaccio, si farà sicuramente sentire. Senza di lui la squadra nerazzurra non gira allo stesso modo. Questa quindi potrebbe essere un’ottima occasione per la viola di tentare il colpo al Meazza. Piatek dal suo ritorno in Italia è tornato a segnare a raffica come alla sua prima avventura al Genoa. Riuscirà la Fiorentina a negare la vittoria agli uomini di Inzaghi?

Le probabili formazioni

QUI INTER – In porta ancora Handanovic, questa volta sorvegliato dal trio di difesa composto da D’Ambrosio-Skriniar-Bastoni. Confermato Dumfries a destra, potrebbe rifiatare Perisic per concedere finalmente la prima da titolare a Robin Gosens. L’assenza di Brozovic in mediana si farà sicuramente sentira, per questo Inzaghi farà giocare Calhanoglu vertice basso nerazzurro con Barella e Vidal mezzali. In attacco il duo titolare Dzeko e Lautaro Martinez

QUI FIORENTINA – Italiano ha ormai scelto Terracciano come titolare tra i pali. La difesa a quattro sarà composta dall’ex Inter Biraghi insieme ad Igor, Milenkovic ed Odriozola. Centrocampo roccioso e allo stesso tempo tecnico con Torreira e Duncan sulla mediana e Castrovilli poco più alto. Il tridente d’attacco vede Nico Gonzalez e Ikoné sulle fasce con al centro l’ormai immancabile Piatek prima punta.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Vidal, Gosens; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: S. Inzaghi.

FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Gonzalez, Piatek, Ikoné. Allenatore: Italiano.