Napoli-Udinese: le probabili formazioni del match

Per il Napoli comincia ufficialmente la volata finale della stagione. Da qui in poi saranno tutte finali, e Spalletti non ha intenzione di lasciare nulla di intentato. Contro l’Udinese i partenopei schierano in campo il miglior 11 possibile per mantenere il rullino di marcia delle avversarie e continuare a credere nel titolo. Il match, che si disputerà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, verrà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 15:00 sull’app Dazn.

QUI NAPOLI – Spalletti sceglie i migliori. Ospina sarà chiamato a difendere i pali della squadra di casa. In difesa le scelte sono le solite, con Rrahmani a far coppia con K2. A centrocampo si rivede la coppia Anguissa–Lobotka, con Fabian Ruiz pronto a subentrare. La batteria dei trequartisti alle spalle di Osimhen sarà composta da Politano, Zielinski ed Insigne.

QUI UDINESE – Contro il Napoli Cioffi schiera Silvestri tra i pali. La linea di difesa sarà composta da Becao, Mari e Zeegelaar. Molina, Arslan, Walace, Pereyra e Udogie agiranno nella zona centrale del campo, mentre la coppia offensiva sarà composta da Deulofeu e Beto.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, L. Insigne.

All.: Spalletti.

A disposizione: Marfella, Idasiak, Tuanzebe, Juan Jesus, Zanoli, Ghoulam, Demme, Fabian Ruiz, Elmas, Ounas, Lozano, Mertens.

Indisponibili: Malcuit, Meret, Petagna.

Squalificati: -.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Mari, Zeegelaar; N. Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto.

All.: Cioffi.

A disposizione: Padelli, Gasparini, Nuytinck, Benkovic, N. Perez, Jajalo, Makengo, Soppy, Ballarini, Samardzic, Pussetto, Nestorovski.

Indisponibili: Success.

Squalificati: -.

ARBITRO: Fourneau

Guardalinee: Baccini-Cecconi

Quarto Uomo: Cosso

Var: Nasca

Avar: Vivenzi

TV: Dazn