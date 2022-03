Oroscopo di Branko di Sabato 19 Marzo 2022: Bilancia cauta

Auguri a chi è genitore, in Maggio arriva nel vostro segno Giove dopo 12 anni. Questo vuol dire maternità o paternità.

Luna positiva in Bilancia, vuol dire progresso!

Prima di tutto Amore! Il vostro segno entra in Primavera sotto stelle positive.

Siamo ancora in fase di progettazione, con tanti forse e tanti vedremo. L’Inverno si conclude con risultati positivi e concreti.

Abbiamo spesso invitato alla cautela. Emergono in superficie alcuni contrasti.

Scorpione

Luna in Bilancia, toc toc! Bussa alla vostra porta. Mettetevi in proprio in campo professionale.