Milan, occhio alla trappola Empoli: non sarà una passeggiata

Dopo la pesantissima vittoria contro la rivale scudetto Napoli, ora il Milan deve dimostrare di saper gestire anche gli impegni contro le piccole. E attenzione: l’Empoli non vince da dicembre. La voglia di rivalsa degli uomini di Andreazzoli potrebbe rappresentare un ostacolo in più per Leao e i suoi.

Grande con le grandi, e poi…

Il Milan formato 2021/2022 ha dimostrato di saper gestire ottimamente i big match, un po’ meno sfide a bassa tensione. E’ su questo che con molta probabilità Pioli avrà deciso di lavorare in questa settimana post-Napoli, con un avversario in crisi come l’Empoli pronto ad approfittare dei cali di tensione rossoneri che hanno caratterizzato già le sfide contro Salernitana e Udinese, solo per citare gli ultimi due passi falsi della capolista.

Vietato sottovalutare una squadra quadrata e tutt’altro che arrendevole come l’Empoli: nonostante una crisi di risultati non indifferente, la squadra di Andreazzoli ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque nel corso di questa stagione.

Corsa scudetto: allungo ora o mai più per il Milan

Non c’è tempo per fare troppi calcoli: il finale di stagione del Milan dovrà ragionare settimana per settimana. Soprattutto evitando di perdere punti nelle prossime cinque sfide, sulla carta più agevoli rispetto al tour de force degli ultimi due mesi. A differenza di Napoli e Inter, contendenti al titolo, i rossoneri dovranno affrontare un calendario ben più complicato proprio nelle ultime cinque sfide: Atalanta, Sassuolo, Lazio, Verona, Fiorentina.

Vietato fare calcoli, ma i punti che scottano sono in palio ora.