Benzina, il ministro Cingolani: “Aumenti immotivati, colossale truffa”

Per il ministro Cingolani, l’improvviso aumento dei costi della benzina non ha una causa effettiva. La soluzione è sfruttare il gas

Un’improvvisa escalation che non ha una causa ben precisa. Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha provato a spiegare i perché dell’improvviso aumento dei costi della benzina. Per il ministro, il fronte su cui bisogna fortemente lavorare è quello dei prezzi del gas in Europa. E ha spiegato anche che da questo punto di vista l’Italia ha compiuto degli errori madornali.

“Stiamo assistendo ad un aumento del prezzo dei carburanti ingiustificato, non esiste motivazione tecnica di questi rialzi. La crescita non è correlata alla realtà dei fatti è una spirale speculativa, su cui guadagnano in pochi, una colossale truffa a spese delle imprese e dei cittadini.” ha dichiarato il ministro Cingolani sulla benzina.

“È necessario stabilire un prezzo massimo oltre il quale gli operatori europei non possono andare, è fondamentale. Chiunque esporta gas non può fare i conti senza l’Europa: serve un tetto massimo per il prezzo del gas, un costo appetibile da non affossare il mercato; si può discutere intorno ad una cifra di 80 € megawatt/ora che è già il doppio di quanto pagavamo un anno fa. Se la Russia dovesse chiudere domani il rubinetto del gas avremmo scorte per otto-nove settimane.” ha poi detto.

Il ministro ha poi ricordato l’impossibilità di cambiare il proprio paesaggio energetico. Si possono però sfruttare i giacimenti di gas. “Significherebbe che disporremmo 2,5 miliardi di metri cubi di gas in più che possiamo offrire a prezzo controllato alle pmi energivore.” ha concluso.