Oroscopo di Paolo Fox Domenica 13 Marzo 2022: Pesci favorito

Ariete Fate attenzione alle provocazioni altrui per la giornata di domani, non reagite in modo istintivo. Ora avete molta più sicurezza in voi stessi e nei vostri mezzi, andate avanti decisi per la vostra strada.

Toro Per il vostro segno sarà fondamentale usare estrema cautela in amore se volete evitare una crisi. Sviluppate nuovi progetti e affrontate spese per la casa. Novità importanti in arrivo.

Gemelli Avete ritrovate la voglia di rimettervi in gioco in amore. Qualcuno potrebbe aver attirato la vostra attenzione ma non volate troppo bassi o rischiate di scottarvi. Pazienza nelle questioni legali, per il resto buttatevi il passato alle spalle e guardate al futuro con fiducia.

Cancro Nei prossimi due mesi si risveglierà un sentimento che sembrava addormentato da tempo. State riprendendo quota piano piano, potreste anche togliervi qualche soddisfazione. Usate le vostre energie per l’amore, per conoscere persone nuove.

Leone Siate più cauti con il denaro, rischiate di spendere più di quello che avete. In amore attenzione a qualche dissapore, è ora di fare il punto della situazione.

Vergine A metà settimana attenzione a qualche conflitto che potreste trovarvi ad affrontare. Giove è contrario e questo potrebbe portare ad avere a che fare con qualche avversario imprevisto, fate attenzione!

Bilancia Evitate discussioni inutili e cercate di riposare nelle ore notturne. Le stelle sono migliori rispetto alle difficoltà del passato ma ancora dovete prendere quota. Guardate avanti con ottimismo e mettete da parte ogni perplessità.

Scorpione Avete ancora dubbi in amore. In questo periodo avete bisogno di stare un po’ da soli e di recuperare serenità. Forse avete solo bisogno di vivere nuove emozioni anche se potrebbero nascere discussioni all’interno delle mura domestiche. Rispetto al passato, riuscite a riportare serenità.

Sagittario Le stelle vi aiuteranno a recuperare a partire dalla giornata di domani. Nonostante qualche problema durante la settimana, sono giorni di recupero. Pensate all’amore e state alla larga da questioni conflittuali. Attenti a spese impreviste!

Capricorno A partire da domani se ne andranno via i pensieri. Mercurio ha appena iniziato un passaggio favorevole che vi aiuterà nelle questioni pratiche di ogni giorno. Non aspettate maggio per risolvere le questioni.

Acquario L’amore va a gonfie vele in questo periodo, con Venere positiva avrete accanto una persona che vi vuole bene. Il vostro segno tipicamente dimentica negatività e lascia correre.