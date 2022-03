Indian Wells, Fritz vince la finale degli acciaccati. Nadal si arrende al Golden Boy

Sono bastati due set a Taylor Fritz per fermare l’uragano iberico Rafael Nadal. E pensare che il neo campione di Indian Wells e nuova star del tennis mondiale è stato vicino al forfait a poche ore dalla finalissima.

La sfida tra acciaccati premia lo statunitense e riporta il titolo in America 21 anni dopo André Agassi. Un riconoscimento di spessore per il Golden Boy a stelle e strisce che regola il giocatore più in forma del momento.

Da un alto una caviglia malandata, dall’altro la fatica dell’infinito match contro il terribile Alcaraz: ad avere la meglio in una finale tutt’altro che spettacolare alla fine è stato il padrone di casa. Quello stesso Fritz che mai prima d’ora era riuscito a vincere un Masters 1000 in carriera.

Che sia l’inizio di una nuova stella del tennis mondiale? Solo il tempo potrà rispondere a questo interrogativo.

WTA Tennis, fermate la Swiatek: anche Indian Wells ai suoi piedi

Non c’è storia anche nella finale femminile: Iga Swiatek stende la greca Sakkari e porta a casa il secondo Masters 1000 della sua stagione dopo il successo di Doha. 11 partite vinte consecutivamente per la tennista polacca e nuovo best ranking. La Swiatek è, infatti, la nuova numero 2 al mondo.