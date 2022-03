Un posto al Sole anticipazioni: cosa accadrà nella puntata del 21 Marzo?

Nuovo appuntamento previsto con la celebre soap opera napoletana “Un posto al Sole”, in onda su Rai3. Ecco tutte le anticipazioni su ciò che accadrà nella puntata di oggi.

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Un posto al Sole, sembra che Niko rimarrà piuttosto turbato dal comportamento di Manuela la quale troverà conforto nella presenza di Serena e Filippo, che le resteranno accanto non importa cosa.

Intanto, le sorelle Cirillo metteranno leggermente in difficoltà i piani di Renato, pensati in occasione della festa del papà. Sempre Manuela però proporrà una soluzione che metterà d’accordo tutti.

Invece, Samuel non prende di buon grado la notizia del nuovo lavoro di Nunzio al Vulcano, motivo per cui decide di parlargli e avere un confronto definitivo. Nel frattempo, invece, Nunzio troverà conforto nella sua nuova amicizia con Rossella, ormai sbocciata dopo delle prime tensioni iniziali.

Katia Cammarota non vedrà l’ora di informare Chiara riguarda a delle incredibili novità, ma la reazione di quest’ultima sarà completamente inaspettata, facendo rimanere senza parole la Cammarota. Invece, Micaela senza dire una sola parola a Niko prenderà una nuova iniziativa con Jimmy.

