Uomini e Donne anticipazioni: cosa accadrà nella puntata di oggi

Dopo la tradizionale pausa del weekend, ritorna un nuovo appuntamento con il dating show targato Maria De Filippi, Uomini e Donne ovviamente, in onda ogni pomeriggio su Canale5 alle 14:45. Scopriamo insieme cosa accadrà nella puntata di oggi.

TRONO OVER. Stando a quanto riportano le anticipazioni di Uomini e Donne, a catalizzare l’attenzione del pubblico sia in studio che a casa, saranno Tina e Pinuccia. E sembra infatti che le due daranno vita a un forte scontro. I motivi dietro a tale lite sarà un nuovo avvicinamento da parte della Dama nei confronti di Mauro, dopo averlo rifiutato una prima volta.

Continua anche il racconto delle vicende sentimentali di Gemma Galgani, la quale dall’inizio dell’anno non ha ancora trovato una frequentazione stabile. Dopo la fine della relazione con Massimo Bozzetti, la Dama torinese si è interessata a Massimiliano Bartolini, per poi venire fiutata. Massino ha poi deciso di frequentare Nadia Marsala.

TRONO CLASSICO. Per quanto riguarda il trono classico, le anticipazioni di uomini e Donne rivelano che si proseguirà nel racconto delle vicende sentimentali di Luca Salatino. Il tronista infatti non è ancora vicino ad una scelta definitiva , pur continuando a vedere diversi corteggiatrici. In particolar e una forte intesa sembra esserci con Lilli e Miriam, anche se quest’ultima ha dichiarato di non apprezzare certi suoi atteggiamenti. Non resta che vedere come proseguirà questo percorso d’amore ad ostacoli!