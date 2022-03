Amici 2021 serale, le pagelle della prima puntata

Sabato sera è andata in onda la prima puntata del serale di Amici 2021, il talent condotto e firmato da Maria De Filippi che al suo esordio si è confermato uno dei format vincenti della rete che ha raccolto davanti alla tv 4.507.000 spettatori pari al 25.8% di share. Le squadre capitanate dalle coppie di professori, i tre giudici speciali e i guanti di sfida hanno arricchito la gara degli allievi, ricreando un vero e proprio show, emozionante e divertente.

Andiamo adesso alle esibizioni di cantanti e ballerini e scopriamo le pagelle della prima puntata diffuse da fan e spettatori su Twitter.

Le pagelle dei cantanti

Calma (voto 6-)

“Non ci ha mai entusiasmato, ma riteniamo che oggettivamente il duetto è andato proprio male. Gio montana (Voto 4,5) Per quanto ci sia dispiaciuta l’eliminazione, per meritocrazia doveva andare così. Purtroppo non è riuscito a convincere i giudici”.

Sissi Voto 9,5

“Insieme a Luigi, Sissi è stata la miglior performer della serata, ha dimostrato la sua estensione, versatilità, padronanza del palco e sicurezza quando canta”.

Albe Voto 8

“Anche Albe comunque si è fatto sentire sicuro non ci aspettavamo la standing ovation ma ha saputo gestire il palco”

Luigi Voto 9+

“Esordio vincente per luigi, che fa delle performance molto diverse tra loro per dimostrare la sua versatilità. Riteniamo uno tra i migliori stasera”.

Aisha Voto 8+

Aisha è riuscita comunque a spiccare sia nella corale che a farsi sentire nel duetto con Sissi, ha fatto il suo lavoro

LDA Voto 7+

Personalmente noi non siamo rimasti entusiasmati da Luca ma pensiamo che comunque sia andato bene ( a parte il duetto con calma ). Nel complesso bene.

Alex voto 7.5

Alex un po’ sotto tono questa prima puntata. Non c’è stato modo di valorizzare a pieno le sue capacità perché Rudy ormai lo ha puntato.

Crytical (non classificato)

Le pagelle dei ballerini

John Erick 7

Il talento indiscusso del ballerino emerge durante tutta la puntata. Sembra non essere a suo agio con i vari stili richiesti.

Michele 8,5

Ballerino classico dall’enorme talento e per le valutazioni della Redazione Zon probabile vincitore della categoria danza. Qualche piccola sbavatura durante un’esibizione condotta in maniera eccellente.

Carola 5

Durante il serale sarà la tensione o l’emozione a giocare brutti scherzi fatto sta che non conduce le stesse perfomance che ci ha abituati durante tutto il programma. Rimetti leggermente in piedi la sua esibizione con il passo a 2 con Michele. Deve ritrovarsi.

Dario 7

Nella prima puntata del serale di Amici 2021 lo vediamo cimentarsi in un genere inedito. Il risultato è esaltante.

Nunzio 6

Ottima performance con la ballerina professionista Francesca Tocca che gli vale la sufficienza.

Christian 5,5

Esibizioni piacevoli, ma non particolarmente emozionanti. Manca ancora qualcosa

Serena 7,5

Continua a mostrare grinta, personalità e determinazione in ogni esibizione e porta a casa il punto contro Carola.

Leonardo 6-

Buona esecuzione sulle note di Mamacita, ma in generale non brilla. Può fare di più.

I due eliminati

Gio Montana e Alice

Gli eliminati della prima puntata del serale sono il cantante Gio Montana e la ballerina Alice.