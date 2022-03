Anticipazioni Amici: al serale confermata la giuria dell’anno scorso

Anticipazioni Amici, tutto pronto per il serale: confermata la giuria dell’anno scorso, composta da Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto

Anticipazioni Amici: il serale è ormai alle porte e dopo la prima conferma (quella di Stefano de Martino come giurato) confermati anche gli altri due giudici della scorsa edizione, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia. Tra dieci giorni, sabato 19 marzo debutterà in prima serata su Canale 5 il serale di Amici ’21. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi tornerà in onda nella prestigiosa fascia serale per le fasi conclusive di questa ventunesima edizione, alla fine delle quali vedremo trionfare il nuovo vincitore.

A giudicare le varie esibizioni dei ragazzi quindi torneranno i tre volti che hanno debuttato nelle fasi finali di Amici ’20, che hanno decretato la vittoria della ballerina Giulia Stabile. Il regolamento di quest’anno, come anticipato da Maria De Filippi resterà quindi pressoché invariato rispetto all’anno scorso. Inoltre, nella prima puntata potrebbero esserci fino a tre eliminazioni. I ragazzi ammessi al serale sono infatti 18 e all’ultimissima puntata (prevista a maggio) dovranno rimanere in 4 massimo 5.

La padrona di casa per scegliere i nomi di chi arriverà alle fasi finali di questa fortunata edizione (che nonostante il cambio di messa in onda del settimanale dal sabato alla domenica, non ha mai perso di ascolti) ha scelto di affidarsi ad un trio già collaudato. Ma sarà stata un’ottima scelta viste le molte critiche ricevute lo scorso anno? Sicuramente studiata visto l’alto numero di ascolti che hanno registrato le puntate dello scorso serale.