Temptation Island si farà? Le dichiarazioni del conduttore

Temptation Island si farà oppure no? Il futuro della trasmissione così come affermato da Filippo Bisciglia sarebbe fortemente in bilico

Temptation Island potrebbe essere stato cancellato. Al momento la situazione sarebbe ancora in bilico e a confermarlo è lo storico conduttore Filippo Bisciglia. Durante un’intervista al settimanale Di Più Tv il giovane conduttore ha rivelato:

“L’ultima volta che ho parlato con Maria De Filippi di Temptation Island è stato a novembre, quindi aspetto di avere la conferma da lei”.

Insomma, al momento è tutto poco chiaro e a questo si aggiungono le dichiarazioni di alcuni esperti di tv, che qualche mese avevano parlato di una presunta cancellazione per via di alcuni problemi legati ai diritti del format originale. Poi si era vociferato di un cambio di rotta della produttrice Maria De Filippi, nonché della possibilità di far tornare il noto show durante l’estate, come accade già da diversi anni. Da allora non è più avuta notizia e le possibilità di rivedere Temptation Isalnd sono al momento al 50 e 50.

Per la Mediaset sarebbe un altro duro colpo da smaltire, visto che la nota trasmissione è sempre riuscita ad attrarre moltissimi telespettatori anche in piena estate. Addirittura per qualche anno è stata proposta una doppia versione con concorrenti Vip condotta prima da Simona Ventura e poi da Alessia Marcuzzi.

Ma in ogni caso, cancellazione o meno del noto format, Filippo Bisciglia conferma che il suo futuro sarà in televisione. Dopo l’esordio sul piccolo schermo nel 2006 al Grande Fratello, ha infatti iniziato a darsi da fare per affermarsi come conduttore. Attualmente, in attesa di conoscere che fine farà Temptation Island, è entrato nel cast di Stand Up-Comici in prova, in onda su Nove.