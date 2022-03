C’è Posta Per Te: Tris di ospiti per la settima puntata

Settimo appuntamento di C’è Posta per te in arrivo domani 5 marzo, alle 21.20 su Canale 5. Scopriamo chi saranno gli ospiti d’onore del people show condotto da Maria De Filippi, in onda su canale Mediaset da oltre vent’anni.

Varie e commoventi le storie che Queen Mary tratterà in studio, insieme ai protagonisti di tali vicende. Ma, oltre ai comuni mortali che si succederanno ai due lati della famigerata e gigantesca busta, ci saranno anche (come sempre) degli ospiti di eccezione.

Domani sera infatti a fare capolino in studio, saranno tre personaggi del molto noti. Pare che la De Filippi sia stia appassionando al mondo del calcio, dato che i primi due ospiti che ha chiamato sono Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, entrambi difensori della Juventus. Il secondo gioca anche il ruolo di capitano nella squadra bianco-nera.

Infine, come terzo ospite, Maria De Filippi ha invitato a C’è Posta Per Te il celebre chef Antonino Cannavacciuolo.