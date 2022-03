Masterchef Italia: Tracy è la vincitrice

Ieri sera si è conclusa l’undicesima edizione di Masterchef, il talent dei fornelli prodotto da Endemol Shine Italy e trasmesso su Sky.

La vincitrice di quest’ultima edizione è Tracy Eboigbodin, la 28enne nigeriana, ma con l’accento veneto. La giovane ha convinto i giudici del programma grazie ad un menù ispirato al Paese che l’ha accolta, l’Italia. Tracy però non ha neppure dimenticato le sue origini africane, condendo i piatti con spezie e colori decisi.

Il titolo del suo menù degustazione si intitola infatti L’Abbraccio, “Perché l’abbraccio è il simbolo fondamentale dell’unione di due elementi diversi, distanti, a volte remoti. Abbracciare qualcuno vuol dire dargli una parte di sé, ma allo stesso tempo essere capaci di ricevere lo stesso dall’altro” ha raccontato la ragazza.

E’ stato questo mix di sapori e tradizioni la carta vincente della serata. Le parole di Tracy hanno anche fatto commuovere il pubblico, convincendo infine i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli ad assegnarle la vittoria.

Il menù vincente di Masterchef

L’ entrée vincente è stata “La gondola e il Niger”, costituito da baccalà mantecato con mix di spezie, emulsione di acqua di baccalà, maionese all’aglio nero, spugna al prezzemolo e cialda alla curcuma. Come primo piatto invece sono stati presentati dei Ravioli di capra, con la sfoglia sottilissima ripieni di battuto di capra, su salsa di coriandolo e sfere di yogurt greco speziato.

Come secondo piatto invece, la giovane concorrente di Masterchef ha preparato una Pluma di maiale accompagnato dal platano con salsa di burro montato, il suo fondo e chips di platano fritto. Servita con platano cotto al vapore secondo la tradizione nigeriana.

Infine il dessert: una mousse ai tre cioccolati con crumble di frolla, salsa di mango e gelato al mango. Nella descrizione del dolce, Tracy ha indicato i tre tipi di cioccolato come simbolo del colore della pelle delle persone del mondo, che “diventano una cosa sola attraverso la glassa a specchio. È un piatto che accetta le diversità come ricchezza e non come limite” ha dichiarato la vincitrice.