Baronissi, apre il parcheggio ai Tre Pizzi

di Antonio Jr. Orrico

Apre il nuovo parcheggio in località “Tre Pizzi” a Baronissi, inserito nel più vasto intervento di riammodernamento e messa in sicurezza di tutta la viabilità dell’area. Il taglio del nastro del sindaco Gianfranco Valiante è in programma mercoledì 22 maggio, alle ore 19.30.

Il parcheggio da trentuno posti auto, uno per disabili e undici stalli moto e bici sarà al servizio degli operatori commerciali e dei residenti, in un’area che nel suo complesso ha subito una profonda riqualificazione, con la nuova viabilità, l’urbanizzazione del comparto di Città della Medicina e il restyling di viale Aldo Moro. L’area rientra nel più vasto progetto di sistemazione della mobilità di via Allende, via don Minzoni e via Convento, con il parziale ampliamento della carreggiata in via don Minzoni e il doppio senso di circolazione anche nella parte ora a senso unico sud – nord, in largo Tre Pizzi.

“Un’opera strategica da 790mila euro del bilancio comunale, fondamentale per la viabilità che riammaglia l’area nord con il centro cittadino, creando una continuità fatta di viali, pista ciclabile, verde pubblico, parcheggi. Vi è rammarico per l’imprevisto blocco dei lavori che non ha consentito la consegna totale nei tempi dell’intera opera a causa dell’interferenza, nella stessa area, di RFI che sta lavorando al rifacimento dei sottoservizi connessi all’elettrificazione della linea ferroviaria Salerno – Mercato San Severino. Abbiamo però ritenuto di aprire al pubblico i circa quaranta posti tra auto e moto per limitare disagi a residenti e attività commerciali. Nei prossimi mesi avverrà la consegna della restante parte dell’opera che cambierà il volto della città a nord di Baronissi.” sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante.

Baronissi: i lavori

I lavori, curati dalla C. & G. Costruzioni di Castel San Giorgio, prevede infatti la realizzazione di nuove rotatorie che distribuiranno i flussi di traffico in tutte le direzioni eliminando i sensi unici attualmente esistenti nella zona. La più grande – già esistente – all’incrocio tra via Allende e il viale “Trotula” di Città dalla Medicina; una seconda all’incrocio con via don Minzoni e una terza tra via Convento e via Don Minzoni. Il tratto di Via Allende sarà a doppio senso e quindi sarà possibile raggiungere direttamente il viale Moro per chi arriva da Baronissi nord. Prevista anche la prosecuzione della pista ciclabile.