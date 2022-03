Belve: Monica Guerritore ospite della terza puntata

Terzo appuntamento questa sera Rai 2 con il programma Belve, il talk show condotto da Francesca Fagnani. Per chi non lo seguisse, si tratta di una trasmissione che vede protagoniste delle donne (raramente degli uomini occupano la scena) dalla personalità forte, appartenenti al mondo dello spettacolo, della politica o della cronaca. Una sorta di Morgana di Michela Murgia trasposto in tv.

Il programma è un susseguirsi di interviste vis-à-vis tra queste “belve” e la conduttrice, mentre, a fine puntata, sono trasmessi alcuni brevi fuorionda tra la conduttrice e gli ospiti.

Questa sera, a sedere sulle poltrone di Belve sarà l’artista a tutto tondo Monica Guerritore. Scrittrice, attrice, sceneggiatrice, drammaturga, la Guerritore vanta nel suo curriculum numerose esperienza in campo sia cinematografico che teatrale. Per quanto riguarda l’attività di scrittrice, ricordiamo invece la sua ultima opera Quel che so di lei. Donne prigioniere di amori straordinari, scritta nel 2019.

La seconda intervista verrà invece rivolta alla politica Paola Taverna. Vicepresidente del Senato della Repubblica dal 28 marzo 2018, dal 21 ottobre 2021 è anche vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Nata e cresciuta a Roma, la Taverna ha iniziato la sua carriera politica nel 2013, quando è stata eletta al Senato della Repubblica, nelle liste del M5S della Regione Lazio.