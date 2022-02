Uomini e Donne, anticipazioni 24 Febbraio 2022

Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo questo pomeriggio nel corso della puntata di “Uomini e Donne” in onda su Canale 5

Puntuale come pochissimi programmi della televisione italiana, si rinnova questo pomeriggio alle 14.45 su Canale 5, l’appuntamento con “Uomini e Donne”, dating-show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Al centro dello studio, nella puntata odierna, si consumerà la rottura tra due protagonisti del Trono Over, Giuliana e Biagio. In particolare, sarà lei a porre fine alla frequentazione con Di Maro, in quanto dirà di non sentirsi abbastanza coinvolta emotivamente dal Cavaliere, nonchè che lui è un pò troppo passionale.

Questa volta dunque, qualcuno dei più affezionati telespettatori di “Uomini e Donne” lo noterà, Biagio si trova dall’altra parte della barricata: fino ad oggi, è stato infatti sempre e solo lui a lasciare le Dame che lo corteggiavano. L’ultima in ordine di tempo è stata Sara Zilli, a cui il Cavaliere napoletano ha rifilato il benservito per ben due volte, attirandosi le feroci critiche di Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Sempre il Trono Over, oggi si arricchirà della presenza di due nuovi Cavalieri, che hanno contattato la redazione per conoscere specificamente due Dame. Chi sono? Lo scopriremo oggi pomeriggio, dalle 14.45 su Canale 5.