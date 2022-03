Don Matteo 13: quando andranno in onda le nuove puntate con Raul Bova

Finalmente ci siamo: le puntate di Don Matteo 13 stanno per arrivare. Come tutti sanno, la nuova stagione vedrà il passaggio di testimone tra Terence Hill e Raul Bova. La serie prenderà il posto lasciato vacante da Doc 2 – Nelle tue mani. Le nuove puntare andranno in onda giovedì 31 marzo.

Vedremo però Terence Hill per almeno quattro puntate prima di lasciare il posto a Don Massimo: “Don Matteo è una sorta di padre spirituale di Don Massimo. Il mio personaggio ha alle spalle un passato misterioso, una storia travagliata, violenta, ha sfiorato la morte ed è arrivato ai suoi 40 anni senza mai indossare una tonaca da prete. Però, l’incontro con il parroco investigatore, gli cambia la vita“.

Don Matteo 13 sarà diretto da Francesco Vicario, Luca Brignone e Riccardo Donna. Nel cast Terence Hill, Raoul Bova, Nino Frassica, Nathalie Guetta, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Flavio Insinna, Pietro Pulcini e Francesco Scali.

Intervistato da Tv, Sorrisi e Canzoni, Terence Hill ha rivelato i motivi che lo hanno spinto ad abbandonare il suo personaggio: “Non volevo smettere di fare Don Matteo, avrei solo voluto farlo in maniera diversa perché i tempi del set erano molto impegnativi. Durante le riprese di questa ultima stagione, le giornate di lavoro erano lunghissime. Dormivo cinque ore per notte. Bellissimo, per carità, ma anche stancante“.