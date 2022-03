Doc 3 si farà? Ecco tutte le novità sul medical drama di Rai 1

Dopo il notevole successo della seconda stagione di Doc- Nelle tue mani che ha riscosso nelle ultime settimane (oltre 7 milioni di spettatori, fino al 30% di share), sembra quasi d’obbligo la domanda: “Ma ci sarà una terza stagione?”

Conclusasi proprio ieri sera su Rai1, il medical drama prodotto da Lux Vide con protagonista Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti sarebbe pronta a tornare di nuovo in onda con un terzo appuntamento.

Non si hanno molte soffiate in merito, a parte qualche dichiarazione sibillina da parte dello stesso protagonista della fiction: “Credo che la terza stagione sia nel pensiero di tutti come un passaggio necessario per continuare a raccontare questa storia” ha dichiarato Argentero, dicendosi ancora pienamente entusiasta del progetto: “Per me potremmo andare avanti anche 20 anni se riusciamo a mantenere vivo il racconto” ha confessato.

Per quanto riguarda la collega Matilde Gioli, lei è rimasta più vaga, concentrandosi sul finale di stagione: “L’epilogo è stato molto emozionante. Mi ricordo ancora quando l’abbiamo girato, è stato un bel momento per noi del cast che siamo un gruppo molto unito e girare certe scene corali così sentite ci ha uniti ancora di più. Vi consiglio di preparare i fazzoletti, perché serviranno“.

A rivelare informazioni circa la terza stagione di Doc è il magazine Nuovo: “La Rai avrebbe dato il via libera alle riprese della terza stagione. Secondo indiscrezioni, la terza stagione è già in fase di scrittura“, si legge sulla rivista, alludendo chiaramente al fatto che gli sceneggiatori sarebbero già al lavoro.

Sappiamo inoltre che che “Luca Argentero e Matilde Gioli restano in corsia” come ancora dichiarato dal magazine.

Non si sa ancora nulla invece sulla data di messa in onda, né sui possibili nuovi o vecchi membri del cast della prossima stagione. Incertezze anche sulla regia, affidata nelle due stagioni precedenti a Beniamino Catena e Giacomo Martelli.