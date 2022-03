Battiti live in crociera: “Il Viaggio della musica” in arrivo su Italia1

In occasione dell’arrivo della primavera, su Italia1 hanno avuto inizio una serie di programmi per tenere in compagnia il pubblico italiano. Si è iniziato con “La Pupa e il Secchione Show”, fino ad arrivare a una nuova incredibile novità. Infatti, il canale Mediaset ospiterà un Battiti live in crociera, dal titolo ufficiale di Battiti Live presenta MSC Crociere – Il Viaggio della Musica .

Già dal titolo si può intuire che si tratti di una sorta di spin-off del celeberrimo “Battiti Live“, Il programma musicale che va in onda in estate e che si è andata progressivamente a sostituire al Festivalbar.

Il Battiti Live in crociera avrà inizio a partire da Giovedì 31 Marzo. Dalla durata di quattro puntate, la nave su cui viaggeranno i concorrenti farà tappa in diverse parti d’Europa: a partire da Palermo, fino ad arrivare a La Valletta (Malta), Barcellona e Marsiglia. Alla conduzione del programma vi saranno Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis; l’influencer Mariasole Pollio (da diversi anni presenza fissa a Battiti live) si occuperà delle interviste al cast nel backstage.

Si spera che questo nuovo format possa avere successo tra il grande pubblico, il quale sembra aver particolarmente apprezzato l’idea che era stata già proposta al Festival di Sanremo, con la conduzione di Fabio Rovazzi e Orietta Berti.

Per quanto riguarda i cantanti che parteciperanno al Battiti live in crociera, direttamente da Sanremo avremo alcuni dei personaggi più amati dell’ultima edizione: da Dargen D’amico e La Rappresentante di Lista, fino ad arrivare a Tananai e Sangiovanni. Prevista anche la presenza di Irama; Matteo Romano, Aka7even, Tancredi; Mr Rein, Daddy, The Kolors e Fred De Palma. Non mancheranno all’appello nemmeno nomi come quello di Noemi e Elodie. Spazio anche per il rap italiano, grazie alla partecipazione di Guè e Fedez.

In attesa dell’inizio del programma, è possibile vedere un piccolo teaser trailer di Battiti live in crociera cliccando qui.