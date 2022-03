“La versione di Fiorella”: scaletta del tour di Fiorella Mannoia

Dopo lo straordinario successo de “La versione di Fiorella“, in onda in seconda serata su Rai3, Fiorella Mannoia è tornata nei teatri italiani con uno show davvero imperdibile: siete pronti a scoprire la scaletta?

Il tour teatrale, prodotto da Friends&Partners, che prende il nome dall’omonimo programma che Fiorella ha condotto su Rai3, vede l’artista tornare sui palchi italiani per interpretare i maggiori successi che hanno contraddistinto la sua lunghissima carriera, dagli esordi fino all’ultimo progetto discografico “Padroni di Niente“.

12 marzo – BASSANO DEL GRAPPA (VI) – Pala Bassano 2 (recupero concerto del 28/05/21 e dell’11/12/21)

14 marzo – ANCONA – Teatro delle Muse (recupero concerto del 18/05/21 e del 14/12/21)

16 marzo – NAPOLI – Teatro Augusteo (recupero concerto del 22/05/21 e del 13/12/21)

17 marzo – BARI – Teatro Team (recupero concerto del 20/05/21 e del 18/12/21)

19 marzo – AVELLINO – Teatro Carlo Gesualdo

21 marzo – ROMA – Auditorium Parco della Musica (recupero concerto del 23/05/21 e del 30/12/21)

24 marzo – BERGAMO – Teatro Creberg (recupero concerto del 26/05/21 e del 16/12/21)

25 marzo – BRESCIA – Teatro Dis_Play (recupero concerto del 29/05/21 e del 17/12/21)

26 marzo – TRENTO – Teatro Auditorium Santa Chiara

3 aprile – VARESE – Teatro di Varese

6 aprile – MANTOVA – Grana Padano Theatre (recupero concerto del 15/05/21 e del 18/12/21)

8 aprile – PIACENZA – Teatro Politeama

9 aprile – MONTECATINI – Teatro Verdi (posticipato al 3 maggio 2022)

12 aprile – LIVORNO – Teatro Goldoni

14 aprile – GROSSETO – Teatro Moderno

22 aprile – CATANIA – Teatro Metropolitan

23 aprile – PALERMO – Teatro Golden

28 aprile – CREMONA – Teatro Ponchielli

30 aprile – FIRENZE – Teatro Verdi

4 maggio – PARMA – Teatro Regio

Scaletta “La versione di Fiorella”

Padroni di niente

I treni a vapore

Combattente

Io vivrò (senza te) – cover di Lucio Battisti

Crazy boy

Nessuna conseguenza

Il peso del coraggio

Amore fermati – cover di Fred Bongusto

Cercami – cover di Renato Zero

Cara – cover di Lucio Dalla

Si è rotto

Come si cambia

Perfetti sconosciuti

Quello che le donne non dicono

La casa in riva al mare – cover di Lucio Dalla

Prinçesa – cover di Fabrizio De Andrè

Sally – cover di Vasco Rossi

Siamo ancora qui

Generale – cover di Francesco De Gregori

Che sia benedetta

Il cielo d’Irlanda