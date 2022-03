Ferrovie dello stato, gli hacker attaccano i gestionali

Gionata caotica nelle stazioni della nostra penisola. In tutta Italia infatti da stamattina sono numerose le segnalazioni di malfunzionamenti e disfunzioni dei vari servizi. Pare che l’attacco di alcuni hacker nei server delle Ferrovie dello Stato abbia creato queste problematiche. Le indagini sono tuttora in corso, ma l’azienda ha già dichiarato che “abbiamo rilevato elementi che potrebbero ricondurre a fenomeni legati a un’infezione da cryptolocker“.

Il virus ransomware sarebbe stato introdotto attraverso uno degli account degli amministratori del sistema o di chi gestisce i servizi. Da lì in poi ecco che sono iniziati i disordini in varie stazioni. Siccome è ancora da scoprire il punto d’accesso utilizzato per inoltrare il malware, alcuni servizi sono stati disabiliti. In questo modo si è cercato di evitare l’infezione ad altri sistemi informatici.

Sospensione della vendita dei biglietti

Tra i servizi chiusi momentaneamente rientrano anche la vendita dei biglietti in biglietteria fisica e quella dei self service nelle stazioni. In funzione attualmente è rimasto solo l’acquisto online da parte del viaggiatore. La polizia di stato ha già iniziato le indagini per accertare l’account da cui è partito l’attacco e i responsabili.

“Le disfunzioni registrate non impattano sulla circolazione ferroviaria che procede con regolarità“, precisa Ferrovie, che quindi continua almeno nella sua programmazione di viaggio.