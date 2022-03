Spaghetti e polpette al sugo, il sapore tutto tricolore

La rubrica di cucina Nuvole di Farina oggi gioca in casa con un piatto tutto nostrano: spaghetti e polpette al sugo, un piatto che ci invidiano ovunque e che cercano di replicare con mille varianti. Oltre alla pizza, le polpette sono un po’ il nostro simbolo culinario, le ricette della tradizione consigliano di prepararle in maniera lenta, magari in tegami di coccio, ma se siamo in ritardo e non vogliamo rinunciarvi, io vi propongo la mia versione. Da un po’ di tempo utilizzo la pentola a pressione e la trovo davvero utile perché offre diversi vantaggi, oltre a velocizzare il tempo di cottura con un notevole risparmio energetico, conserva le vitamine e le proteine contenute all’interno degli alimenti. Le polpette al sugo in pentola a pressione sono davvero velocissime da fare, vediamo come!

Spaghetti e polpette al sugo: ricetta

(Quantità per 6 persone)

Per l’impasto delle polpette:

500 gr di carne di manzo macinata

2 uova piccole

50 g formaggio a piacere

100 g di mollica di pane ammollata nel latte e strizzata

Sale, pepe, erba cipollina, aglio in polvere

Per il sugo:

1,4 l di passata di pomodoro (con l’aggiunta di un bicchiere d’acqua)

Un pizzico di alloro secco

Olio e sale q.b.

Spaghetti lessati da condire col sugo di polpette.

Procedimento della ricetta Spaghetti e polpette al sugo

Per preparare le polpette, bisogna impastare la carne macinata, le uova, il formaggio, il pane ammollato nel latte, il sale e gli aromi fino ad ottenere un composto morbido e omogeneo. Successivamente formiamo le polpettine di carne, staccando dei pezzi di impasto di circa 3 cm, dandogli la forma tonda tra i palmi delle mani.

Ho cotto le polpette nella pentola a pressione, ma se non la si possiede, si farà una cottura in pentola tradizionale, avendo cura di mescolare di tanto in tanto.

Nella pentola a pressione versiamo un filo d’olio, disponiamo le polpette delicatamente e vi versiamo sopra la passata di pomodoro, gli aromi e il sale.

Dovremo, a questo punto, accendere il fuoco a fiamma alta finché non si sentirà la valvola fischiare. Dopo questo segnale, basterà abbassare il fuoco al minimo e lasciar cuocere per 25 min.

Facendo attenzione apriremo la valvola per la fuoriuscita del vapore e infine il sugo sarà pronto per condire gli spaghetti. Intanto lessare in abbondante acqua salata la quantità di spaghetti desiderata.

Condire gli spaghetti con il sugo delle polpette e servire il piatto caldo.

Consigli

Conservare le polpette al sugo in frigo per 3 o 4 giorni, potete scaldarle in padella al momento allungando con un pochino di acqua. Oppure potete congelarle.

Galleria fotografica:

4 Immagini