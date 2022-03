Fedez, ieri operato al San Raffaele. Prossimi giorni decisivi

L’aveva annunciato già sui suoi canali social. Lunedì scorso, di fronte ai suoi 13,6 mln di followers il cantante Federico Lucia, noto al secolo come Fedez, aveva detto nelle sue storie instagram che “domani sarà una giornata importante“. Il giorno designato ormai è passato, ed infatti, secondo il Corriere della Sera, ieri il cantante si è operato all’ospedale San Raffaele di Milano.

L’intervento chirurgico al quale si è sottoposto il marito di Chiara Ferragni è stato impegnativo, e la buona riuscita dell’operazione sarà dettata dai prossimi giorni. “I prossimi giorni saranno fondamentali per definire con precisione il quadro clinico” scrive il quotidiano di via Solferino. Sempre il Corriere aggiunge “Il cantante, conduttore tv e influencer è ancora in attesa di alcuni risultati d’esame che saranno cruciali per stabilire il percorso di cure“.

I ringraziamenti dei Ferragnez

Chi accompagnerà Fedez in questo nuovo suo cammino così aspro non può che essere sua moglie, Chiara Ferragni. L’influencer non sembra abbandonare il marito nemmeno per un’istante in questo soggiorno forzato al San Raffaele. E sempre attraverso i suoi canali social, anche la Ferragni ha deciso di condividere un pensiero al suo pubblico.

Nel post relativo al compleanno della loro seconda genita, Fedez ha scritto “Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni, mandando tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte. Grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale”.

Immediatamente è arrivata anche la risposta di Chiara che ha aggiunto “Grazie alle nostre due stelle (i figli Leone e Vittoria, ndr) che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo”.