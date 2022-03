Lol: chi Ride è fuori, Prime Video annuncia la terza stagione

“LOL: Chi ride è fuori” , avrà una terza stagione: ad annunciarlo Prime Video.

La seconda stagione dello show ha ripetuto “lo straordinario successo dell’edizione precedente, diventando il titolo più visto di sempre nel periodo di lancio, su Prime Video in Italia“.

LOL: Chi ride è fuori: le parole di Nicole Morganti

“Siamo molto felici di annunciare nuovamente questo successo”, ha dichiarato Nicole Morganti, Head of Italian Originals, Amazon Studios.

LOL: Chi ride è fuori. Scopriamo insieme i dettagli

LOL – Chi ride è fuori è un game del 2021 distribuito da Prime Video e condotto da Fedez,[basato sul format giapponese Documental, ideato dal comico Hitoshi Matsumoto. Il 23 aprile 2021 il game show viene rinnovato per una seconda edizione, mentre il 17 marzo 2022 per una terza edizione. Il 24 febbraio 2022 sono stati distribuiti i primi quattro episodi della seconda stagione, mentre i restanti due sono stati distribuiti il 3 marzo.

Regolamento

Dieci comici sono rinchiusi in una casa per sei ore consecutive con l’obiettivo di far ridere gli altri con qualsiasi mezzo a disposizione. In caso di risate o tentennamenti un giocatore viene inizialmente ammonito per mezzo di un cartellino giallo e, successivamente, espulso con un cartellino rosso e, di conseguenza, eliminato dal gioco.