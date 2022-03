Tonica, chi sono gli ospiti della sesta puntata

Una nuova puntata di Tonica andrà in onda il 22 marzo alle 23.45 e saranno tantissimi gli ospiti che avranno un faccia a faccia con Andrea Delogu. Tra questi, Ditonellapiaga, Coma_Cose, Fulminacci e Svegliaginevra, Nuzzo e Di Biase, Gigi Marzullo, Tasnim Ali e Massimo Ranieri.

Ospiti della scorsa puntata, invece, Emis Killa, Le Vibrazioni, Tananai e Mira insieme a loro anche Ema Stokholma, Saverio Raimondo, Raissa e Momo e Francesca Fagnani. E ancora, Gabriele Vagnato direttamente da Tik Tok, altro ospite fisso Bruno Vanzan.

Quello condotto da Andrea Delogu è un late show musicale dove niente è come sembra, è un nuovo modo di raccontare la musica e chi la fa. Prodotto da iCompany e realizzato da Rai Pubblicità; in collaborazione con il main sponsor buddybank, la banca per smartphone di UniCredit, e con la partecipazione di ORGANICS by Red Bull, Tonica è un programma di Massimo Bonelli, scritto da Rossella Rizzi, Andrea Delogu, con Matteo Strada, Filippo Rossi e Marco Verdura.

“Se Tonica dovesse continuare a funzionare – ed è la cosa che al momento mi interessa di più – mi piacerebbe che diventasse un marchio. Sicuramente in queste puntate ho messo tutto ciò che ho di mio, portando anche molto del mio vissuto personale nel programma, per togliere tutti i possibili filtri“, ha raccontato la conduttrice a TvBlog.