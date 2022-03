Lulù Selassié sarà una pupa a La Pupa e il Secchione per una sera

E’ stata una delle protagoniste assolute dell’ultimo Grande Fratello Vip e, nonostante a trionfare sia stata sua sorella Jessica, anche Lulù Selassié ha ottenuto un grande successo. Talmente grande che Barbara D’Urso l’ha voluta nel suo programma La Pupa e il Secchione.

Nel corso della seconda puntata, che andrà in onda martedì 22 Marzo, Lulù Selassié, sarà Pupa per una sera e il suo ruolo risulterà determinante per le sorti dei concorrenti nella classifica finale. L’ex gieffina ritroverà, quindi, una sua coinquilina: stiamo parlando di Soleil Sorge, attualmente una delle opinioniste del programma.

Tra le novità della serata ci sarà l’ingresso di Gianmarco Onestini nelle vesti di secchione. Guenda Goria avrà un confronto con il suo fidanzato secchione Mirko e la sua rispettiva pupa Mila Suarez. Come in ogni puntata, al termine delle prove ci sarà la classifica che decreterà la coppia migliore e quella che invece dovrà abbandonare la trasmissione.

Per quanto riguarda la presenza di Paola Caruso, pare che la Pupa non potrà più partecipare a causa di una brutta crisi allergica dovuta alla moquette presente nell’albergo dove era stata rinchiusa dallo staff per la quarantena. Per il momento non si conoscono ulteriori dettagli; non è arrivata né una conferma né una smentita da parte della showgirl su questa notizia.