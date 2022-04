Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi, 13 aprile 2022

Anticipazioni Uomini e Donne: ecco cosa succederà nella puntata di oggi, 13 aprile 2022, del noto dating show

Anticipazioni Uomini e Donne: andrà in onda oggi, 13 aprile 2022, su Canale 5 alle 14:45 una nuova puntata del noto dating show. Ecco chi saranno i protagonisti e cosa succederà tra loro con la storica conduzione di Maria De Filippi. Al centro delle vicende di oggi ci sarà Riccardo Guarnieri che, tornato in trasmissione, ha cominciato ad uscire con Gloria, con cui c’è stato un bacio.

Gloria fin dall’inizio si è mostrata interessata all’uomo, affermando di provare qualcosa fin dal primo sguardo che si sono scambiati. Per Riccardo invece, la situazione è un po’ più complessa. Non è riuscito fino ad ora ha confermare dei sentimenti per Gloria e nella puntata di oggi avrebbe deciso di porre fine alla loro conoscenza. Inoltre, subito dopo chiederà di ballare ad Ida Platano, suo primo amore.

Dopo la decisione del professor Franco di chiudere la loro conoscenza, Gemma Galgani resterà seduta tra le dame senza guadagnare il centro dello studio. La dama di Torino non ha ancora trovato un nuovo pretendente. E con Gemma senza storie in corso, Tina Cipollari continuerà a discutere con la signora Pinuccia.

