Anticipazioni Amici 2021 serale, da favorita ad eliminata

08 apr 2022 di Redazione ZON

Anticipazioni Amici 2021 serale. Nella giornata di ieri è andata in onda la registrazione della quarta puntata del talent show di Maria De Filippi Amici 2021. Le anticipazioni che vi abbiamo dato in diretta e che trovate qui, ci hanno (se confermate) restituito un risultato clamoroso.

Infatti, la prima eliminata a sorpresa è stata Aisha Maryam. La cantante puulla di Lorella Cuccarini è stata per molti nell’ambiente una delle favorite alla vincita del programma. Fatto sta che anche lei si è unita a Gio Montana, Alice Del Frate, Calma, Christian Stefanelli, John Erik e Leonardo Lini.

Protagonista indiscusso è stato Nunzio che, durante la registrazione, è riuscito a vincere il secondo ballottaggio mandando in eliminazione Crytical. Quest’ultimo, sempre secondo le indiscrezioni, avrebbe quindi lasciato Amici 2021 insieme ad Aisha.

Da sottolineare anche la performance di Luigi che, dopo aver vinto il guanto di sfida con Alex è riuscito a portarsi a casa anche il “Derby” rap con Crytical nel guanto di sfida.

Non ci resta che confermare tutto con la puntata di sabato in onda sempre in prime time su Canale 5.