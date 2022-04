Il Paradiso delle Signore anticipazioni oggi, la puntata del 8 Aprile

Il Paradiso delle Signore anticipazioni oggi 1 Aprile. Stefania non fa che pensare a Marco, il quale a sua volta è in grave difficoltà per via dell’invito ai Colombo fatto da Adelaide senza prima interpellarlo.

Flavia continua a portare avanti il suo piano e, con l’aiuto di Fiorenza, confessa la sua falsa malattia a Ludovica. Serena rinuncia a passare del tempo con Vittorio pe stare con la madre e Dante: Conti non la prende affatto bene. Prima della cena ufficiale a Villa Guarnieri, Marco decide di lasciare Gemma, mettendo in imbarazzo le rispettive famiglie.

Non ci resta che darvi appuntamento alle 15,55 sempre su Rai Uno.